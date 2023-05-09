РИА Новости: ВС России контролируют подходы ко всем Херсонским островам в устье Днепра
По словам собеседника агентства, сейчас подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив контролируются подразделениями армии России.
Как сообщалось ранее, российские военные пресекли высадку группы диверсантов ВС Украины на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах.
Также стало известно, что бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по понтонной переправе ВС Украины.