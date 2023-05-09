РИА Новости: ВС России контролируют подходы ко всем Херсонским островам в устье Днепра

ВС России взяли под контроль подходы ко всем островам, которые находятся в устье Днепра в Херсонской области, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сейчас подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив контролируются подразделениями армии России.

Как сообщалось ранее, российские военные пресекли высадку группы диверсантов ВС Украины на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах.

Также стало известно, что бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по понтонной переправе ВС Украины.