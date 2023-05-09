Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: ВС России контролируют подходы ко всем Херсонским островам в устье Днепра

Короткая ссылка
ВС России взяли под контроль подходы ко всем островам, которые находятся в устье Днепра в Херсонской области, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сейчас подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив контролируются подразделениями армии России.

Как сообщалось ранее, российские военные пресекли высадку группы диверсантов ВС Украины на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах.

Также стало известно, что бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по понтонной переправе ВС Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить