Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на семи катерах на левый берег Днепра

Российские военные пресекли высадку группы диверсантов ВС Украины на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что ВС России была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алёшки, диверсионно-разведывательной группы ВСУ на семи скоростных катерах.

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по понтонной переправе ВС Украины.

По его словам, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили около 120 военнослужащих ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.