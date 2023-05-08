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ВС России уничтожили около 120 солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Российские войска уничтожили около 120 военнослужащих ВСУ за минувшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях.
ВС России уничтожили около 120 солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
  • РИА Новости

«Ударами авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах... ЛНР и Харьковской области... За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух украинских ДРГ.

На Краснолиманском направлении ударами артиллерии и авиации было нанесено поражение в Червоной Диброве в ЛНР, а также в Теоне, Торском и Серебрянке в ДНР.

«Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих», — добавили в ведомстве.

Вооружённые силы России также ликвидировали более 380 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении в течение суток.

До этого Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.

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