Российские войска уничтожили около 120 военнослужащих ВСУ за минувшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях.

«Ударами авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах... ЛНР и Харьковской области... За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух украинских ДРГ.

На Краснолиманском направлении ударами артиллерии и авиации было нанесено поражение в Червоной Диброве в ЛНР, а также в Теоне, Торском и Серебрянке в ДНР.

«Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих», — добавили в ведомстве.

Вооружённые силы России также ликвидировали более 380 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении в течение суток.

До этого Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.