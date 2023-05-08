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ВС России уничтожили более 380 украинских боевиков на Донецком направлении

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Вооружённые силы России ликвидировали более 380 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении в течение суток.
ВС России уничтожили более 380 украинских боевиков на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

Также противник потерял на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-20 и одну Д-30.

Ранее штурмовая группа ВСУ предприняла попытку провести разведку боем на Авдеевском направлении, однако понесла потери и вынуждена была отступить.

До этого Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.

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