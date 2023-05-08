ВС России уничтожили более 380 украинских боевиков на Донецком направлении

Вооружённые силы России ликвидировали более 380 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении в течение суток.

Об этом сообщило Минобороны России.

Также противник потерял на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-20 и одну Д-30.

Ранее штурмовая группа ВСУ предприняла попытку провести разведку боем на Авдеевском направлении, однако понесла потери и вынуждена была отступить.

До этого Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.