ВС России уничтожили более 380 украинских боевиков на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Также противник потерял на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-20 и одну Д-30.
Ранее штурмовая группа ВСУ предприняла попытку провести разведку боем на Авдеевском направлении, однако понесла потери и вынуждена была отступить.
До этого Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.