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Группировка «Юг» пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ на Авдеевском направлении

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Штурмовая группа ВСУ предприняла попытку провести разведку боем на Авдеевском направлении, однако понесла потери и вынуждена была отступить.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В районе Верхнеторецкого расчётом зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожен украинский БПЛА типа «Фурия», — сказал он.

Начальник пресс-центра добавил, что огневые налёты были выполнены по пунктам временной дислокации механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Ласточкино и Авдеевка.

Ранее Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.

Также сообщалось, что подполье Николаева обозначило адреса украинских силовиков для нанесения ударов.

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