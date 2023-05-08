Группировка «Юг» пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ на Авдеевском направлении
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«В районе Верхнеторецкого расчётом зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожен украинский БПЛА типа «Фурия», — сказал он.
Начальник пресс-центра добавил, что огневые налёты были выполнены по пунктам временной дислокации механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Ласточкино и Авдеевка.
Ранее Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области.
Также сообщалось, что подполье Николаева обозначило адреса украинских силовиков для нанесения ударов.