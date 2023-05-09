Минобороны: российская авиация на Краснолиманском направлении поразила переправу ВСУ

Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по понтонной переправе ВС Украины.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам националистов», — передаёт его слова РИА Новости.

Савчук добавил, что комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ.

8 мая в Минобороны России сообщили, что российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.