Минобороны: штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска
- РИА Новости
Отмечается, что бойцы ВДВ России в течение суток оказывали поддержку штурмовым отрядам, сковывая подразделения украинской армии.
При этом авиация и артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр (ДНР).
7 мая Министерство обороны России сообщило, что штурмовые отряды в ходе наступательных действий овладели ещё двумя кварталами в Артёмовске.