По информации Минобороны России, российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Отмечается, что бойцы ВДВ России в течение суток оказывали поддержку штурмовым отрядам, сковывая подразделения украинской армии.

При этом авиация и артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр (ДНР).

7 мая Министерство обороны России сообщило, что штурмовые отряды в ходе наступательных действий овладели ещё двумя кварталами в Артёмовске.