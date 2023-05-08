В Харьковской области: Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту дислокации наёмников ВСУ в зоне СВО

В районе Ивановки Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Удар нанесён истребителем-бомбардировщиком Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб. Также на Купянском направлении уничтожены две украинские ДРГ и сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Авиация группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла удар по пункту дислокации иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанёс удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Ивановка», — сказал Зыбинский.

Также российские военнослужащие уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, предотвращены три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Вдобавок группа специального назначения в районе населённого пункта Великий Бурлук обнаружила и уничтожила с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса».

В ходе контрбатарейной борьбы самоходной артиллерийской установкой «Мста-С» уничтожена гаубица 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского

«Юг»

На Лисичанском направлении нанесены удары по пункту управления и складу боеприпасов 81-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также расчётом РСЗО «Торнадо-С» уничтожено скопление живой силы и военной техники противника в районе населённого пункта Александровка. Кроме того, ракетные удары нанесены по пунктам временной дислокации 50-й и 30-й бригад ВСУ.

Артиллерия выполнила огневые налёты по пунктам временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

«На Авдеевском направлении противником была предпринята попытка провести разведку боем. Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить. В районе Верхнеторецкого расчётом зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат типа «Фурия», — добавил он.

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«Восток»

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка ВСУ провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Огнём артиллерии и РСЗО уничтожены ЗРК «Оса», гаубица, миномётный расчёт и грузовой автомобиль украинских военных. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена гаубица М 777 американского производства.

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ и гаубица противника, сбиты беспилотники «Лелека» и «Фурия».

«Центр»

На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Бомбардировочная авиация нанесла удары по опорным пунктам и складу боеприпасов противника, тогда как расчёты тяжёлых огнемётных систем — по объектам ВСУ.

На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады национальной гвардии Украины.

«В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе», — заключил Савчук.

Удары по складам ВСУ

В ночь на 8 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил о прилётах по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области.

Также он указал, что российскими ракетами поражены склады украинских вооружённых формирований на побережье Одесской области в районе Затоки и на окраинах Одессы.

«По официальной версии гауляйтеров Зеленского, причина мощных взрывов — результат пожаров на складах продовольственного предприятия, а также на черноморском побережье», — написал Рогов.