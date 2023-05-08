РИА Новости: в Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня
Об этом сообщает РИА Новости.
Снайпер отметил, что обнаружил цель вместе с напарником, после чего было просчитано расстояние и с поправкой совершено два выстрела.
По его словам, наблюдатель пытается вычислить передвижение российских войск и наводить украинскую артиллерию.
«Такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель — её нужно сразу убрать», — сказал «Альфа».
Ранее группировка «Юг» пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ на Авдеевском направлении.