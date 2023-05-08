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РИА Новости: в Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня

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Российский снайпер с позывным «Альфа» заявил, что снайперы Южной группировки войск уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением российских военных в Марьинке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Снайпер отметил, что обнаружил цель вместе с напарником, после чего было просчитано расстояние и с поправкой совершено два выстрела.

По его словам, наблюдатель пытается вычислить передвижение российских войск и наводить украинскую артиллерию.

«Такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель — её нужно сразу убрать», — сказал «Альфа».

Ранее группировка «Юг» пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ на Авдеевском направлении.

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