РИА Новости: в Марьинке российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня

Российский снайпер с позывным «Альфа» заявил, что снайперы Южной группировки войск уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением российских военных в Марьинке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Снайпер отметил, что обнаружил цель вместе с напарником, после чего было просчитано расстояние и с поправкой совершено два выстрела.

По его словам, наблюдатель пытается вычислить передвижение российских войск и наводить украинскую артиллерию.

«Такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель — её нужно сразу убрать», — сказал «Альфа».

Ранее группировка «Юг» пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ на Авдеевском направлении.