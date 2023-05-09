СЦКК: ВСУ нанесли удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка
Армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу выпущено десять ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- РИА Новости
Обстрел был зафиксирован в 10:00.
8 мая ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
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