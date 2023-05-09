МО России: штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска

Штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска (Бахмута), сообщает Минобороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовск», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что части ВДВ сковывали действия противника на флангах.

Также сообщается, что авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

8 мая в Минобороны России сообщили, что российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.