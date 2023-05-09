Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МО России: штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска

Короткая ссылка
Штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска (Бахмута), сообщает Минобороны России.
МО России: штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска
  • РИА Новости

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовск», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что части ВДВ сковывали действия противника на флангах.

Также сообщается, что авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

8 мая в Минобороны России сообщили, что российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить