МО России: штурмовые отряды продолжают бои за западные окраины Артёмовска
- РИА Новости
«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовск», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что части ВДВ сковывали действия противника на флангах.
Также сообщается, что авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.
8 мая в Минобороны России сообщили, что российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска (Бахмута) в ДНР.