ВС России поразили пункт ремонта военной техники ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы России поразили пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии в Запорожской области.

Об этом сообщило российское Министерство обороны. Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские десантники в зоне специальной военной операции обнаружили приближавшуюся группу боевиков Вооружённых сил Украины и дали им бой.