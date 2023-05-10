ВС России поразили пункт ремонта военной техники ВСУ в Запорожской области
Вооружённые силы России поразили пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии в Запорожской области.
Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские десантники в зоне специальной военной операции обнаружили приближавшуюся группу боевиков Вооружённых сил Украины и дали им бой.
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