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Минобороны: российские десантники обнаружили группу боевиков ВСУ и дали им бой

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Российские десантники в зоне специальной военной операции обнаружили приближавшуюся группу боевиков Вооружённых сил Украины и дали им бой.
Минобороны: российские десантники обнаружили группу боевиков ВСУ и дали им бой
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России, опубликовавшее видео боя в своём Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, бойцы ВДВ прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов поразили подразделение противника.

Таким образом, украинским военным не дали приблизиться к опорным пунктам ВС России.

Также сообщалось, что артиллерия группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений.

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