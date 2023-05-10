Минобороны: российские десантники обнаружили группу боевиков ВСУ и дали им бой

Российские десантники в зоне специальной военной операции обнаружили приближавшуюся группу боевиков Вооружённых сил Украины и дали им бой.

Об этом сообщило Минобороны России, опубликовавшее видео боя в своём Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, бойцы ВДВ прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов поразили подразделение противника.

Таким образом, украинским военным не дали приблизиться к опорным пунктам ВС России.

Также сообщалось, что артиллерия группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений.