Минобороны: ВС России уничтожили более 240 боевиков ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Также на данном направлении уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» украинской армии.
Кроме того, по информации оборонного ведомства, в районе Белокузьминовки в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады украинской армии.
9 мая сообщалось, что российские авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.