Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили более 240 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.

Также на данном направлении уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» украинской армии.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, в районе Белокузьминовки в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады украинской армии.

9 мая сообщалось, что российские авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.