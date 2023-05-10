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Минобороны: ВС России уничтожили более 240 боевиков ВСУ на Донецком направлении 

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Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили более 240 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.
Минобороны: ВС России уничтожили более 240 боевиков ВСУ на Донецком направлении 
  • РИА Новости

Также на данном направлении уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» украинской армии.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, в районе Белокузьминовки в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады украинской армии.

9 мая сообщалось, что российские авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

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