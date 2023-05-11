Минобороны: четыре бронепоезда ВС России успешно отразили все атаки украинских диверсантов

Четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск Вооружённых сил России, действующие в зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач успешно отразили все атаки украинских диверсантов. Об этом сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск российского Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков.

Об этом Косенков рассказал в беседе с ТАСС.

По словам генерал-лейтенанта, речь идёт о специальных поездах «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей».

Как отметил собеседник агентства, боевой задачей этих поездов является сопровождение эшелонов с военными грузами.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооружённых формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — подчеркнул Косенков.

В апреле Минобороны России продемонстрировало видео боевой работы военнослужащих российского бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне СВО.