Российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, воздушно-десантные войска оказывают штурмовым подразделениям поддержку и сковывают подразделения ВСУ на флангах. За сутки авиация совершила восемь вылетов, артиллеристы выполнили 95 огневых задач. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 230 человек.

Российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в данном секторе совершено восемь вылетов российских самолётов, артиллерия группировки войск «Юг» выполнила 95 огневых задач.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», — подчеркнул Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр (ДНР).

В общей сложности за прошедшие сутки на Донецком направлении противник потерял до 230 военнослужащих и наёмников, шесть автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Наряду с этим в районе Краматорска поражён склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В свою очередь, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения ВСУ, находившиеся в районах населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Кроме того, в Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки противник потерял на этом направлении до 125 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация» и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразила подразделения противника в районах населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик. По информации Минобороны, за сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР), а также Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Каменское (Запорожская область). За сутки в этом секторе уничтожены более 110 украинских военных, а также семь автомобилей. Кроме того, в районе Гуляйполя поражён склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении за сутки ВСУ потеряли до 20 военных, три автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Кроме того, в районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск в течение суток поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 123 районах.

Средствами противовоздушной обороны в Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Наряду с этим за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожено 12 украинских беспилотников.

Военкоры RT — о ситуации в Марьинке

Военкор RT Влад Андрица побывал в Марьинке вместе с группой российских военных.

Как рассказал командир роты российских военных с позывным Тишина, противник начинает действовать с первыми лучами солнца, в небе появляются беспилотники.

«Буквально: наступает рассвет — и начинают лететь так называемые «Фурии», это как наши «Орланы» — большие «птички», — пояснил он.

Командир с позывным Тишина рассказал о ситуации в районе Марьинки

По словам военного, в последнее время наблюдается очень много так называемых дронов-камикадзе.

«Слышно далеко очень звук нашей «коробочки», поэтому, как только передовые линии ВСУ её услышат, они передают назад, и камикадзе вылетают к нам», — сказал военный.

Ещё один военнослужащий рассказал о работе с миномётом калибра 82 мм. По его словам, такое оружие позволяет обеспечить проход российских штурмовых групп.

«Можно отработать, быстро схватить его, перебежать, установить позицию на другой точке, чтобы её не смогли быстро вычислить», — пояснил он.