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Минобороны: штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска

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Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
Минобороны: штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска
  • РИА Новости

Соответствующую информацию привёл официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артёмовска», — сказал он. 

По его словам, ВДВ России в течение суток оказывали поддержку штурмовым отрядам, сковывая подразделения украинской армии на флангах.

Также сообщается, что российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили до 230 украинских военных и наёмников.

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