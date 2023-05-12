«Обстановка в районе СВО под контролем»: в Минобороны РФ назвали сообщения о «прорыве обороны» недостоверными

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, распространявшиеся рядом Telegram-каналов сведения о якобы произошедшем «прорыве обороны» силами ВСУ не соответствуют действительности. Как уточнили в МО, российские военные отразили ряд атак противника, пресекли попытки провести разведку боем на отдельных участках, а также помешали работе нескольких диверсионно-разведывательных групп противника.

В Минобороны РФ заявили, что информация о «прорывах обороны» на линии соприкосновения не соответствует действительности.

«Заявления, распространённые отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.

Как уточнили в МО, по состоянию на 22:00 11 мая на Купянском направлении активные действия не велись. В течение дня группировка войск «Запад» пресекла действия трёх диверсионно-разведывательных групп противника.

По данным оборонного ведомства, на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ротных тактических групп противника.

В свою очередь, на Донецком направлении были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск.

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Как уточнили в МО, штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска при поддержке авиации и артиллерии.

Подразделения группировки «Юг» тем временем ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой.

Сводки группировок войск в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявил, что на территории Харьковской области расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» сбил баллистическую ракету «Точка-У». Наряду с этим зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» уничтожил ударный беспилотник «Валькирия».

По словам Зыбинского, штурмовая и армейская авиация ударила по вооружению, военной технике и скоплению живой силы 14-й отдельной механизированной и 103-й отдельной бригад территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, артиллерийским огнём сорваны три попытки ротации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовых позициях.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, на Южно-Донецком направлении отражён ракетный удар противника, расчётами систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Кроме того, передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведывательных групп противника. Уничтожен пикап. Наряду с этим самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожили миномётный расчёт противника.

Пункт временной дислокации боевиков уничтожен расчётом самоходного миномёта «Тюльпан». Ещё один пункт временной дислокации поражён на Запорожском направлении огнём реактивной батареи. Кроме того, расчёт миномёта уничтожен в районе Гуляйполя.

Помимо прочего, дроны-камикадзе уничтожили бронеавтомобиль ВСУ и пикапы противника. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнём стрелкового оружия уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа и четыре дрона-камикадзе.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что на Лисичанском оперативном направлении авиация нанесла бомбовый удар по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

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Кроме того, артиллерия группировки «Юг» поразила скопление живой силы 14-й бригады Национальной гвардии Украины. Две огневые позиции артиллерийских орудий ВСУ уничтожены артиллерией крупного калибра соединения Южного военного округа.

Наряду с этим на Соледаро-Бахмутском оперативном направлении силами группировки войск «Юг» нанесено два ракетных удара по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов.

Удар по скоплению живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесён артиллерией на Марьинском направлении.

Кроме того, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести контратаку. Как уточнил Астафьев, подразделения украинских войск понесли значительные потери в живой силе. Утрата позиций российских военных при этом не допущена.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении авиация нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств, по районам временной дислокации и опорным пунктам противника. Кроме того, комплексы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» нанесла удар по объектам националистов.

В дополнение к этому силами и средствами разведки было вскрыто перемещение личного состава 25-й воздушно-десантной бригады, 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов авиации и артиллерии противник понёс потери в личном составе и технике.