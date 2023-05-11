Кадыров: одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии направлено в зону СВО
- РИА Новости
«Из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ России — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни объяснил высокую эффективность военнослужащих богатым боевым опытом и участием в сложнейших позиционных боях и спецмероприятиях в рамках СВО, а также в борьбе с международным терроризмом на территории республики.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артёмовска (Бахмута).
Он также выразил уверенность, что город в ближайшее время будет освобождён.
В конце апреля глава Чечни сообщил, что в зону российской специальной военной операции на Украине отправились бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1».
Кадыров пожелал бойцам удачи и успехов в решении поставленных задач.