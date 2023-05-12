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МИД: Россия имеет право на нейтрализацию угроз, возникших из-за британских ракет у ВСУ

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Российская Федерация оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть из-за применения Украиной британских крылатых ракет, заявил российский МИД.
МИД: Россия имеет право на нейтрализацию угроз, возникших из-за британских ракет у ВСУ
  • РИА Новости

Лондон показывает готовность перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень, отметили в министерстве.

«Вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», — сказали в МИД.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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