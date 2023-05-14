«На одном из направлений в зоне СВО»: артиллеристы ЗВО нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ

Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ на одном из направлений в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все выявленные цели были успешно поражены. Наряду с этим передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили разведгруппу ВСУ на Южно-Донецком направлении. При этом военными Южной группировки войск была сорвана попытка украинских боевиков провести разведку боем в районе Марьинки.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа.

«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все выявленные цели были успешно поражены.

После нанесения удара расчёты САУ меняют огневую позицию, продолжая вести огонь по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация»

Авдеевка

Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20 возле села Новокалиново недалеко от Авдеевки. Об этом сообщил боец спецназа Южной группировки войск в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

«Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, АГС, ПТУРов», — сказал он.

По его словам, украинским подразделениям будет трудно пойти на прорыв в этом направлении, поскольку равнинная местность хорошо просматривается.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена украинская гаубица M777 американского производства в районе Шахтёрского. Расчётом ЗРК «ОСА-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».

На Запорожском направлении отражён удар реактивной системы залпового огня HIMARS, расчётами ЗРК «Бук» были сбиты три ракеты. Помимо этого, средствами ПВО сбиты БПЛА «Пума» и «Лелека».

«Артиллерийским огнём уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного», — заявил он.

«Юг»

Ракетными подразделениями нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска, а также по огневым позициям артиллерии крупного калибра в районе населённого пункта Мемрик. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Авиацией поражены скопления живой силы подразделений украинской армии в районе Григоровки и Авдеевки.

«Кроме того, в Григоровке, а также в Белогоровке ударами артиллерии Южной группировки войск уничтожены скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава», — указал он.

Также была сорвана попытка противника провести разведку боем в районе Марьинки.

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«Центр»

На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Комплексы ПВО уничтожили БПЛА типа «Фурия» в районе населённого пункта Терны.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

«В результате огневого поражения артиллерией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе и технике», — указал он.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об уничтожении американской самоходной гаубицы М109 и двух миномётных расчётов. Также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Каменка и Берестовое.

Штурмовой и армейской авиацией нанесено десять ударов по скоплению живой силы, вооружению военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Расчётами ЗРК «Тор-М2» уничтожено два разведывательных беспилотных аппарата «Фурия».