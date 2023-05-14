«На одном из направлений в зоне СВО»: артиллеристы ЗВО нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа.
«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все выявленные цели были успешно поражены.
После нанесения удара расчёты САУ меняют огневую позицию, продолжая вести огонь по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.
- Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация»
Авдеевка
Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20 возле села Новокалиново недалеко от Авдеевки. Об этом сообщил боец спецназа Южной группировки войск в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
«Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, АГС, ПТУРов», — сказал он.
По его словам, украинским подразделениям будет трудно пойти на прорыв в этом направлении, поскольку равнинная местность хорошо просматривается.
«Восток»
На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена украинская гаубица M777 американского производства в районе Шахтёрского. Расчётом ЗРК «ОСА-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».
На Запорожском направлении отражён удар реактивной системы залпового огня HIMARS, расчётами ЗРК «Бук» были сбиты три ракеты. Помимо этого, средствами ПВО сбиты БПЛА «Пума» и «Лелека».
«Артиллерийским огнём уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного», — заявил он.
«Юг»
Ракетными подразделениями нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска, а также по огневым позициям артиллерии крупного калибра в районе населённого пункта Мемрик. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Авиацией поражены скопления живой силы подразделений украинской армии в районе Григоровки и Авдеевки.
«Кроме того, в Григоровке, а также в Белогоровке ударами артиллерии Южной группировки войск уничтожены скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава», — указал он.
Также была сорвана попытка противника провести разведку боем в районе Марьинки.
«Центр»
На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Комплексы ПВО уничтожили БПЛА типа «Фурия» в районе населённого пункта Терны.
На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины.
«В результате огневого поражения артиллерией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе и технике», — указал он.
«Запад»
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об уничтожении американской самоходной гаубицы М109 и двух миномётных расчётов. Также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Каменка и Берестовое.
Штурмовой и армейской авиацией нанесено десять ударов по скоплению живой силы, вооружению военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Расчётами ЗРК «Тор-М2» уничтожено два разведывательных беспилотных аппарата «Фурия».