Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«На одном из направлений в зоне СВО»: артиллеристы ЗВО нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ на одном из направлений в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все выявленные цели были успешно поражены. Наряду с этим передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили разведгруппу ВСУ на Южно-Донецком направлении. При этом военными Южной группировки войск была сорвана попытка украинских боевиков провести разведку боем в районе Марьинки.
«На одном из направлений в зоне СВО»: артиллеристы ЗВО нанесли удар по опорным пунктам, живой силе и технике ВСУ
  • © Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа.

«На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все выявленные цели были успешно поражены.

После нанесения удара расчёты САУ меняют огневую позицию, продолжая вести огонь по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация»

Авдеевка

Российские военные взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20 возле села Новокалиново недалеко от Авдеевки. Об этом сообщил боец спецназа Южной группировки войск в разговоре с корреспондентом РИА Новости. 

«Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, АГС, ПТУРов», — сказал он.

Также по теме
Демонстрация оптических изделий НПО «Командарм» представителям Минобороны РФ в КВЦ «Патриот» «Должны быть у каждого бойца»: поставщик оптики в зону СВО — о тенденциях в развитии средств наблюдения
Приборы ночного видения стали наиболее востребованным оптическим изделием в зоне спецоперации. Об этом в интервью RT рассказал...

По его словам, украинским подразделениям будет трудно пойти на прорыв в этом направлении, поскольку равнинная местность хорошо просматривается.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена украинская гаубица M777 американского производства в районе Шахтёрского. Расчётом ЗРК «ОСА-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия».

На Запорожском направлении отражён удар реактивной системы залпового огня HIMARS, расчётами ЗРК «Бук» были сбиты три ракеты. Помимо этого, средствами ПВО сбиты БПЛА «Пума» и «Лелека».

«Артиллерийским огнём уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, пикапы с боевиками в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного», — заявил он.

«Юг»

Ракетными подразделениями нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска, а также по огневым позициям артиллерии крупного калибра в районе населённого пункта Мемрик. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Авиацией поражены скопления живой силы подразделений украинской армии в районе Григоровки и Авдеевки.

«Кроме того, в Григоровке, а также в Белогоровке ударами артиллерии Южной группировки войск уничтожены скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава», — указал он.

Также была сорвана попытка противника провести разведку боем в районе Марьинки.

Также по теме
Точечная работа: как российские военные применяют противодронные ружья
Военкор Илья Васюнин побывал на передовой и пообщался с бойцами отряда «Сурикаты». Они в деталях показали журналисту, как обнаружить и...

«Центр»

На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Комплексы ПВО уничтожили БПЛА типа «Фурия» в районе населённого пункта Терны.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

«В результате огневого поражения артиллерией группировки «Центр» противник понёс потери в личном составе и технике», — указал он.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об уничтожении американской самоходной гаубицы М109 и двух миномётных расчётов. Также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Каменка и Берестовое.

Штурмовой и армейской авиацией нанесено десять ударов по скоплению живой силы, вооружению военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Расчётами ЗРК «Тор-М2» уничтожено два разведывательных беспилотных аппарата «Фурия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить