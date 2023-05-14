«Должны быть у каждого бойца»: поставщик оптики в зону СВО — о тенденциях в развитии средств наблюдения

Приборы ночного видения стали наиболее востребованным оптическим изделием в зоне спецоперации. Об этом в интервью RT рассказал исполнительный директор научно-производственного объединения «Командарм» Алексей Каратаев. По его словам, приборы ночного видения обеспечивают видимость на расстоянии до 2,5—3 км. Кроме того, они отличаются компактностью и удобством использования в боевых условиях, выступают в качестве альтернативы дорогостоящим тепловизорам. Вместе с тем, как считает Каратаев, на современном театре военных действий по-прежнему необходимы и традиционные оптические приборы, такие как бинокли и зрительные трубы.

— Ваше предприятие позиционирует себя как завод оптических систем и поставщик доступных по цене оптических приборов, востребованных сейчас в зоне СВО. Не сказывается ли стоимость на качестве?

— Спрос на оптику сейчас огромный. Производителям и поставщикам в зону СВО как раз выгодно повышать цены, пользуясь дефицитом на рынке. Однако мы такую политику не проводим и предлагаем продукцию по весьма скромным ценам.

В среднем стоимость оптических приборов нашего НПО составляет 15—30 тыс. рублей, аналоги обходятся гораздо дороже.

Если предметно говорить о качестве, то оно в значительной мере определяется используемыми в приборах линзами. Существует условный рейтинг четырёх категорий качества линз. Самая лучшая —первая категория, соответственно, худшая — четвёртая. В наших приборах линзы относятся к первой либо ко второй категории.

Также мы часто используем так называемые фиолетовые линзы (разновидность стёкол сверхнизкой дисперсии). Фиолетовый оттенок появляется на линзах после нанесения специального покрытия, которое позволяет значительно сократить потери света.

Большую часть ассортимента мы удешевили за счёт интеграции цифровых технологий и отказа от дорогостоящих электронно-оптических преобразователей.

В некоторых оптических приборах «Командарма» установлены инфракрасные преобразователи, длина волны которых достигает 940—960 нм (нанометров. — RT), тогда как параметры конкурентов составляют 850 нм. Также у наших приборов большая диафрагма, забирающая больше света. Всё это позволяет выдавать изображение при практически нулевой для человеческого глаза видимости.

Всю оптику мы тщательно тестируем, проверяем все характеристики, привлекаем независимых экспертов на испытания и изучаем отзывы пользователей.

В зону СВО поступают наши приборы ночного видения (ПНВ), тепловизоры, монокуляры, бинокли, наборы маскировки (защищают бойцов от обнаружения вражескими тепловизорами и ПНВ. — RT).

У нас широкий и разнообразный круг покупателей: это магазины охоты, страйкболисты, охранные организации, спецслужбы, волонтёрские объединения, мобилизованные и добровольцы. В частном порядке продукцию «Командарма» приобретают военнослужащие. Сейчас прорабатывается вопрос поставок уже непосредственно в подразделения ВС РФ. Процесс не быстрый, но надеемся, что армия станет одним из основных потребителей изделий «Командарма».

Приборы ночного видения на демонстрации КВЦ «Патриот»

© Фото предоставлено НПО «Командарм»

— Правильно ли я понимаю, что в настоящее время в зоне СВО наиболее востребованы приборы ночного видения (ПНВ)? Зачем они нужны на поле боя? Что покупают наши бойцы?

— Безусловно, ПНВ — очень востребованный продукт. Они помогают пехотинцу обнаружить живую силу и технику в тёмное время суток и в сумерках, а также в целом оценить обстановку в зоне наблюдения. Кроме того, современные технологии позволяют делать приборы ночного видения доступными по стоимости.

Ранее ПНВ оснащались в основном специальные и разведывательные подразделения, однако реалии современного ТВД (театра военных действий) таковы, что интенсивные боевые действия в тёмное время суток — это уже обыденность.

По этой причине приборы ночного видения должны быть у каждого бойца на передовой. Да, в обороне можно по старинке обходиться осветительными элементами, но они демаскируют позиции — бойцы, которые их применяют, подвергают себя большому риску.

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Кроме того, приборы ночного видения однозначно нужны сейчас водителям, которые в целях маскировки стараются перевозить грузы в тёмное время суток и с выключенными фарами.

Приборы ночного видения переносятся в подсумках тактического снаряжения. Также военнослужащий может зафиксировать ПНВ на шлеме с помощью специальных тугих ремней или кронштейна на каске.

Может показаться, что ПНВ на голове военнослужащего выглядит как-то футуристично и даже немного причудливо, но на самом деле средства крепления действительно помогают в боевых условиях и не доставляют дискомфорта водителям и пехотинцам.

Приборы «Командарма» позволяют видеть на дальности до 2,5—3 км. Такой дистанции вполне достаточно для выполнения всех основных задач на современном ТВД. Если нужно заглянуть дальше, то тогда необходимо поднимать БПЛА, на который, кстати, тоже можно установить необходимую оптику.

Наиболее продвинутым изделием в линейке нашего НПО я бы назвал прибор ночного видения четвёртого поколения «Ястреб», превосходящий аналоги благодаря новейшей оптике и дополнительному функционалу.

Крепление оптических приборов

© Фото предоставлено НПО «Командарм»

Прибор даёт картинку сверхвысокого разрешения 4К — это современный стандарт качества видеоизображения, который выводит больше пикселей на квадратный сантиметр монитора.

«Ястреб» не бликует, не отсвечивает, отличается влагостойкостью, противоударностью, имеет восьмикратный цифровой зум, внутренний экран с большим оконным увеличительным стеклом.

Масса «Ястреба» небольшая — чуть более 500 г. Он плотно и удобно крепится на каске. При необходимости военнослужащий может быстро поднять его вверх.

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Функция 4К реализована и в приборе «Флагман». У него «увеличенная дальнозоркость», мощная матрица, хорошие линзы и диафрагма, собирающая много света, а также функция дополнительного увеличения и компас. В основном этот прибор использует командный состав, так как он самый мощный по характеристикам.

Из третьего поколения в ассортименте «Командарма» есть бинокуляр «Филин» с восьмикратным цифровым зумом и большинством преимуществ «Ястреба». Прибор можно надёжно закрепить на голове ремнями или установить на каску. На мой взгляд, этот ПНВ хорошо подходит как раз для водителей при езде с выключенными фарами.

Ещё один представитель третьего поколения — прибор «Зоркий», который хорошо адаптирован под фиксацию на каске. У него сильный инфракрасный прожектор и семь уровней инфракрасной регулировки с изображением в формате 3D.

Более компактными приборами ночного видения, которые очень удобны для переноски в составе тактического снаряжения, являются монокуляры «Азимут», «Дракон», «Паук». Они весят немногим более 200 г и имеют металлическое крепление на каску. Противник не может увидеть данные приборы, которые имеют обзор лучше многих дорогих аналогов за счёт фиолетовых линз и повышенной чувствительности матрицы. Длина волны преобразователей превышает 1000 нм.

— А есть ли в вашем ассортименте тепловизоры и чем они отличаются от приборов ночного видения?

— Приборы ночного видения дают картинку за счёт того, что они забирают искусственный и естественный свет, а потом перерабатывают его. Это может быть свет от прожекторов, фонарей, от звёзд и луны. Для получения изображения достаточно освещения на уровне 4—7%. В итоге боец видит подобие силуэта наблюдаемого объекта.

Учения с применением современных приборов ночного видения

© Министерство обороны РФ

Тепловизоры более эффективны, так как их электронно-оптическая начинка позволяет получать температурно-контрастное изображение при нулевой видимости. Ещё одно важное преимущество тепловизора перед ПНВ — это способность опознавать наблюдаемый объект.

Принцип работы тепловизора основан на том, что тепловое излучение от наблюдаемых объектов проецируется через объектив на матрицу (сенсор). Получаемый от матрицы сигнал в электронном блоке преобразуется в видеосигнал и передаётся на дисплей.

Естественно, тепловизор дороже, чем ПНВ. В линейке «Командарма» есть три компактных тепловизора. Их стоимость в два-три раза выше, чем приборов ночного видения, но в два раза ниже аналогов.

Главное преимущество ПНВ перед тепловизором — это его цена. Если перед командованием стоит задача оснастить как можно больше военнослужащих средствами наблюдения в тёмное время суток, то быстрее и дешевле это сделать с помощью приборов ночного видения.

Именно по такому пути сейчас идут ВС РФ. То есть общевойсковые части будут комплектоваться ПНВ, а элитные формирования — более эффективными и дорогими тепловизорами.

Приборы ночного видения ещё долго не утратят своей актуальности. И дело не только в относительно невысокой стоимости: постоянно совершенствуются оптические приспособления, преобразователи, необходимая для производства электронно-компонентная база (ЭКБ).

— В использовании ПНВ и тепловизоров, как и других электронно-оптических комплексов, есть один важный нюанс — необходимость зарядки аккумуляторов. Как долго ваши изделия держат заряд и как его вообще можно пополнить в полевых условиях?

— Продукция «Командарма» может работать без подзарядки до восьми часов. Этого вполне достаточно для выполнения краткосрочных задач в отрыве от основных сил. Понятно, что ситуации бывают разными и восьми часов может не хватить. В таких случаях бойцы могут пополнять заряд с помощью пауэрбанков — накопителей энергии, которые идут в комплекте с приборами.

— Исчезла ли, на ваш взгляд, необходимость в привычных армейских биноклях из-за широкого распространения ПНВ и других электронно-оптических средств?

— У современных ПНВ и электронно-оптических приборов много безусловных достоинств. Они отличаются простотой, скромными массогабаритными характеристиками, удобством и хорошим зумом, в том числе с семикратным увеличением днём.

Тем не менее бинокли сохранили своё значение как средства наблюдения и корректировки огня, особенно с высот на местности. Просто необходимо понимать назначение бинокля. Он является фактически продолжением глаз и даёт весьма чёткую картинку в пределах прямой видимости — как правило, мы говорим о дистанции до одного или нескольких километров и увеличении до 7—20 раз.

Корректировка снайперского огня с помощью оптики

© Министерство обороны РФ

Таким образом, бинокли нужны многим военнослужащим. Современные образцы оснащаются гироскопами, цифровыми матрицами, магнитными полями, в них продуманы вопросы запотевания и измерения дистанции до наблюдаемого объёма с помощью встроенного дальномера и шкалы азимута.

Более того, не ушли в прошлое и так называемые зрительные трубы, позволяющие рассматривать объекты на более дальних дистанциях, чем бинокли. Современные изделия могут давать увеличение в 60—80 раз, что позволяет увидеть объект на очень большом расстоянии. Зрительные трубы в нашем НПО для удобства применения поставляются вместе с треногами.

На мой взгляд, оснащение армии современной оптикой — ПНВ, тепловизорами, биноклями и другими приборами — является важной мерой обеспечения безопасности.