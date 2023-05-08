«Избирательное и чувствительное оружие»: в чём уникальность российского ПЗРК «Верба»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников из ПЗРК «Верба». Его заявление приводится в Telegram-канале Минобороны РФ. Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков рассказал о том, что из современных переносных зенитных комплексов были сбиты треть всех вертолётов и самолётов ВСУ. «Верба» — единственный в мире ПЗРК с трёхспектральной головкой самонаведения, позволяющей практически гарантированно перехватывать воздушные цели. Кроме того, это средство ПВО может быть встроено в автоматизированную систему управления. По мнению экспертов, опыт спецоперации продемонстрировал высокую боевую эффективность «Вербы».

Военнослужащие группировки «Центр» при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» уничтожили три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении... расчёты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — рассказал Савчук.

О боевом применении «Вербы» в зоне СВО известно немного. Тем не менее, как следует из официальных заявлений российских военачальников, данный тип ПЗРК широко применяется для перехвата украинских летательных аппаратов.

Так, 1 октября прошлого года в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что «Вербой» и ПЗРК «Игла» были уничтожены треть всех самолётов и вертолётов украинской армии.

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — сказал Салюков.

Военнослужащий с ПЗРК «Верба»

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Также в материалах Минобороны РФ сообщается о подвиге костромского десантника, гвардии лейтенанта Романа Зверева, который сбил из «Вербы» украинский дрон. Из перехваченного беспилотника была извлечена карта памяти с информацией о расположении позиций противника.

В трёх спектрах

«Верба» относится к четвёртому поколению ПЗРК, в российские ВС они поставляются с 2013 года. Комплекс серийно производится в Коломне на мощностях Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в «Ростех»). ПЗРК предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Приоритетными целями «Вербы» являются вертолёты, БПЛА и крылатые ракеты. Поражение воздушных целей осуществляется зенитной управляемой ракетой (ЗУР) 9М336.

По информации «Ростеха», данный комплекс ПВО превосходит по боевым возможностям зарубежные аналоги. «Верба» — это единственный ПЗРК в мире, который оснащается ракетой с трёхспектральной головкой самонаведения (ГСН).

Трёхспектральность означает способность работать в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах.

«Это позволяет получить больше информации о цели, что делает ПЗРК более избирательным и чувствительным оружием. Повышенная чувствительность увеличивает дальность реального захвата цели», — пояснил ранее генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Как отметил в беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, головка самонаведения (ГСН) ракеты «Верба» обеспечивает практически гарантированное поражение летательных аппаратов в любое время суток и в разных погодных условиях. Кроме того, уникальная ГСН отличается высокой помехозащищённостью.

«Благодаря трёхспектральной ГСН ракета 9М336 способна перехватывать цели фактически в любых условиях и, что крайне важно, учитывая развитие средств авиационных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), устойчива к помехам, способна различать тепловые ловушки», — пояснил Кнутов.

Кроме того, по словам эксперта, боевое применение «Вербы» показало, что она уверенно поражает БПЛА, в особенности те, что летают на бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Напомним, именно такие силовые агрегаты установлены на разведывательно-ударном дроне Bayraktar TB2 турецкого производства, на крупном многоцелевом украинском беспилотнике UJ-22 Airborne и аппарате PD-1.

«Насколько я могу судить, в зоне СВО «Верба» используется для поражения вертолётов и самолётов противника. В то же время, конечно же, «Верба» востребована и для борьбы с многочисленными украинскими БПЛА. «Вербу» наряду с «Панцирями» можно назвать одним из самых экономичных средств противодействия дронам на нынешнем театре военных действий», — подчеркнул Кнутов.

О высоких боевых возможностях «Вербы» в беседе с RT заявил и военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, особенность ПЗРК состоит в способности сбивать малозаметные воздушные объекты и цели, летящие на небольших высотах.

Прицеливание из ПЗРК «Верба»

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«Верба» может бороться и с летательными аппаратами, которые имеют даже небольшую тепловую отдачу по сравнению с реактивными двигателями самолётов, то есть БПЛА. Старые ПЗРК было сложнее наводить на подобные цели», — пояснил Лямин.

Согласно данным Минобороны РФ, «Верба» может перехватывать летательные аппараты и различные малозаметные цели на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.

«В состав ПЗРК помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания «свой — чужой», модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей», — говорится в материалах Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, автоматизированная система управления (АСУ) «Вербы» позволяет обнаруживать одиночные и групповые воздушные объекты, определять параметры их полёта и распределять цели между зенитчиками. Время развёртывания ПЗРК составляет всего восемь секунд.

По словам Юрия Кнутова, расчёт «Вербы» состоит из двух человек, но при необходимости этим комплексом может пользоваться и один военнослужащий.

«Чаще всего зенитчики передвигаются на автомобилях либо лёгкой бронетехнике. При получении информации о воздушной угрозе военнослужащий выходит наружу, прицеливается и выпускает ракету», — рассказал эксперт о принципе работы расчётов «Вербы».

«Высокомобильное противодействие»

«Верба» считается преемницей знаменитого семейства отечественных ПЗРК «Игла». Этот комплекс достаточно долго разрабатывался, из-за того что конструкторы стремились создать высокочувствительную и помехоустойчивую двухканальную оптическую ГСН.

По словам Кнутова, «Верба» существенно превзошла по тактико-техническим характеристикам широко известные во всём мире «Иглы». Помимо более эффективной трёхспектральной ГСН, данный ПЗРК отличает значительно более высокая степень автоматизации боевой работы.

«Боевые средства комплекса могут работать в связке с автоматизированными системами целеуказания, которые позволяют выдавать стрелку-зенитчику данные о целях от вышестоящих средств управления и автономных средств обнаружения», — говорится в материалах «Ростеха».

Применение ПЗРК «Верба» с бронемашины

© Минобороны РФ

Комплексы «Верба» могут дополняться малогабаритными радиолокационными станциями (РЛС), модулями планирования, разведки и управления, средствами целеуказания. Кроме того, в комплект ПЗРК включены элементы, которые полностью сопрягаются с автоматизированной системой управления «Андромеда-Д», которая применяется в Воздушно-десантных войсках России.

До появления «Вербы» период с момента обнаружения цели до пуска ракеты составлял три-пять минут. Поступление на вооружение ПЗРК позволило сократить этот цикл более чем в десять раз.

«АСУ позволяет находить воздушную цель, определять её характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение. Исключается человеческий фактор, поражение своей воздушной цели, экономится количество боеприпасов на выполнение боевой задачи, повышается эффективность применения зенитных подразделений», — отмечали в Минобороны.

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В военном ведомстве отмечают, что современный противовоздушный бой представляет собой «высокомобильное и динамичное противодействие средствам воздушного нападения, требующее современного вооружения и оперативного управления».

Как отметил Юрий Лямин, значимым достоинством «Вербы» является внешнее целеуказание от радиолокационных станций. Наряду с этим ПЗРК может быть встроен в автоматизированную систему управления.

«Верба» позволила значительно повысить эффективность применения ПЗРК и всей противовоздушной обороны ближнего радиуса. Опыт СВО показал, что этот комплекс является важным элементом системы войсковой ПВО, которая прикрывает наземные группировки войск на марше и во время развёртывания на местности», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по мнению Юрия Кнутова, опыт применения «Вербы» в спецоперации тщательно изучается конструкторами и военными специалистами, и результаты этого анализа позволят совершенствовать данный комплекс.

«Верба» — это, пожалуй, лучший в мире ПЗРК на сегодняшний день. Но это не отменяет того, что его, как и иные вооружения, необходимо совершенствовать. Я думаю, на «Вербу» имеет смысл установить неохлаждаемую матрицу, что значительно улучшит эксплуатационные качества комплекса, сделает его более неприхотливым. Также вполне реально увеличить скорость зенитной ракеты. Я думаю, что все эти вопросы будут непременно решены нашими специалистами», — подытожил Кнутов.