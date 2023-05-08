«Избирательное и чувствительное оружие»: в чём уникальность российского ПЗРК «Верба»
- Военнослужащий ВС РФ с ПЗРК «Верба»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Военнослужащие группировки «Центр» при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» уничтожили три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении... расчёты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — рассказал Савчук.
О боевом применении «Вербы» в зоне СВО известно немного. Тем не менее, как следует из официальных заявлений российских военачальников, данный тип ПЗРК широко применяется для перехвата украинских летательных аппаратов.
Так, 1 октября прошлого года в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что «Вербой» и ПЗРК «Игла» были уничтожены треть всех самолётов и вертолётов украинской армии.
«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — сказал Салюков.
- Военнослужащий с ПЗРК «Верба»
- globallookpress.com
Также в материалах Минобороны РФ сообщается о подвиге костромского десантника, гвардии лейтенанта Романа Зверева, который сбил из «Вербы» украинский дрон. Из перехваченного беспилотника была извлечена карта памяти с информацией о расположении позиций противника.
В трёх спектрах
«Верба» относится к четвёртому поколению ПЗРК, в российские ВС они поставляются с 2013 года. Комплекс серийно производится в Коломне на мощностях Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в «Ростех»). ПЗРК предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Приоритетными целями «Вербы» являются вертолёты, БПЛА и крылатые ракеты. Поражение воздушных целей осуществляется зенитной управляемой ракетой (ЗУР) 9М336.
По информации «Ростеха», данный комплекс ПВО превосходит по боевым возможностям зарубежные аналоги. «Верба» — это единственный ПЗРК в мире, который оснащается ракетой с трёхспектральной головкой самонаведения (ГСН).
Трёхспектральность означает способность работать в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах.
«Это позволяет получить больше информации о цели, что делает ПЗРК более избирательным и чувствительным оружием. Повышенная чувствительность увеличивает дальность реального захвата цели», — пояснил ранее генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.
Как отметил в беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, головка самонаведения (ГСН) ракеты «Верба» обеспечивает практически гарантированное поражение летательных аппаратов в любое время суток и в разных погодных условиях. Кроме того, уникальная ГСН отличается высокой помехозащищённостью.
«Благодаря трёхспектральной ГСН ракета 9М336 способна перехватывать цели фактически в любых условиях и, что крайне важно, учитывая развитие средств авиационных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), устойчива к помехам, способна различать тепловые ловушки», — пояснил Кнутов.
Кроме того, по словам эксперта, боевое применение «Вербы» показало, что она уверенно поражает БПЛА, в особенности те, что летают на бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Напомним, именно такие силовые агрегаты установлены на разведывательно-ударном дроне Bayraktar TB2 турецкого производства, на крупном многоцелевом украинском беспилотнике UJ-22 Airborne и аппарате PD-1.
«Насколько я могу судить, в зоне СВО «Верба» используется для поражения вертолётов и самолётов противника. В то же время, конечно же, «Верба» востребована и для борьбы с многочисленными украинскими БПЛА. «Вербу» наряду с «Панцирями» можно назвать одним из самых экономичных средств противодействия дронам на нынешнем театре военных действий», — подчеркнул Кнутов.
О высоких боевых возможностях «Вербы» в беседе с RT заявил и военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, особенность ПЗРК состоит в способности сбивать малозаметные воздушные объекты и цели, летящие на небольших высотах.
- Прицеливание из ПЗРК «Верба»
- globallookpress.com
«Верба» может бороться и с летательными аппаратами, которые имеют даже небольшую тепловую отдачу по сравнению с реактивными двигателями самолётов, то есть БПЛА. Старые ПЗРК было сложнее наводить на подобные цели», — пояснил Лямин.
Согласно данным Минобороны РФ, «Верба» может перехватывать летательные аппараты и различные малозаметные цели на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.
«В состав ПЗРК помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания «свой — чужой», модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей», — говорится в материалах Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, автоматизированная система управления (АСУ) «Вербы» позволяет обнаруживать одиночные и групповые воздушные объекты, определять параметры их полёта и распределять цели между зенитчиками. Время развёртывания ПЗРК составляет всего восемь секунд.
По словам Юрия Кнутова, расчёт «Вербы» состоит из двух человек, но при необходимости этим комплексом может пользоваться и один военнослужащий.
«Чаще всего зенитчики передвигаются на автомобилях либо лёгкой бронетехнике. При получении информации о воздушной угрозе военнослужащий выходит наружу, прицеливается и выпускает ракету», — рассказал эксперт о принципе работы расчётов «Вербы».
«Высокомобильное противодействие»
«Верба» считается преемницей знаменитого семейства отечественных ПЗРК «Игла». Этот комплекс достаточно долго разрабатывался, из-за того что конструкторы стремились создать высокочувствительную и помехоустойчивую двухканальную оптическую ГСН.
По словам Кнутова, «Верба» существенно превзошла по тактико-техническим характеристикам широко известные во всём мире «Иглы». Помимо более эффективной трёхспектральной ГСН, данный ПЗРК отличает значительно более высокая степень автоматизации боевой работы.
«Боевые средства комплекса могут работать в связке с автоматизированными системами целеуказания, которые позволяют выдавать стрелку-зенитчику данные о целях от вышестоящих средств управления и автономных средств обнаружения», — говорится в материалах «Ростеха».
- Применение ПЗРК «Верба» с бронемашины
- © Минобороны РФ
Комплексы «Верба» могут дополняться малогабаритными радиолокационными станциями (РЛС), модулями планирования, разведки и управления, средствами целеуказания. Кроме того, в комплект ПЗРК включены элементы, которые полностью сопрягаются с автоматизированной системой управления «Андромеда-Д», которая применяется в Воздушно-десантных войсках России.
До появления «Вербы» период с момента обнаружения цели до пуска ракеты составлял три-пять минут. Поступление на вооружение ПЗРК позволило сократить этот цикл более чем в десять раз.
«АСУ позволяет находить воздушную цель, определять её характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение. Исключается человеческий фактор, поражение своей воздушной цели, экономится количество боеприпасов на выполнение боевой задачи, повышается эффективность применения зенитных подразделений», — отмечали в Минобороны.
В военном ведомстве отмечают, что современный противовоздушный бой представляет собой «высокомобильное и динамичное противодействие средствам воздушного нападения, требующее современного вооружения и оперативного управления».
Как отметил Юрий Лямин, значимым достоинством «Вербы» является внешнее целеуказание от радиолокационных станций. Наряду с этим ПЗРК может быть встроен в автоматизированную систему управления.
«Верба» позволила значительно повысить эффективность применения ПЗРК и всей противовоздушной обороны ближнего радиуса. Опыт СВО показал, что этот комплекс является важным элементом системы войсковой ПВО, которая прикрывает наземные группировки войск на марше и во время развёртывания на местности», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, по мнению Юрия Кнутова, опыт применения «Вербы» в спецоперации тщательно изучается конструкторами и военными специалистами, и результаты этого анализа позволят совершенствовать данный комплекс.
«Верба» — это, пожалуй, лучший в мире ПЗРК на сегодняшний день. Но это не отменяет того, что его, как и иные вооружения, необходимо совершенствовать. Я думаю, на «Вербу» имеет смысл установить неохлаждаемую матрицу, что значительно улучшит эксплуатационные качества комплекса, сделает его более неприхотливым. Также вполне реально увеличить скорость зенитной ракеты. Я думаю, что все эти вопросы будут непременно решены нашими специалистами», — подытожил Кнутов.
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