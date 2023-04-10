Воздушный рубеж: Вооружённые силы РФ кратно увеличили число комплексов ПВО у границ с Украиной

Россия в несколько раз увеличила количество систем противовоздушной обороны в районах вблизи зоны СВО, сообщил командующий войсками ПВО—ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин. Число подразделений, оснащённых ЗРК средней и большой дальности, выросло в два раза, а комплексами «Панцирь-С» — в пять раз. Развёрнутые в приграничных районах ЗРС противовоздушной обороны Воздушно-космических сил и приданные средства войсковой ПВО объединены в общую систему под единым руководством. Военные эксперты отмечают, что такие меры значительно повышают безопасность этих регионов РФ.

Россия значительно нарастила число комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной, сообщил командующий войсками ПВО—ПРО, заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

«В районах вблизи зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащённых зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350), а зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» — более чем в пять раз», — заявил Дёмин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

Он сообщил, что в Белгородской, Брянской и Курской областях и на удалении до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника развёрнуты комплексы ПВО ВКС России, а также приданные средства войсковой ПВО, объединённые в общую систему под единым руководством.

«В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО», — добавил заместитель главкома ВКС РФ.

Он отметил, что для обнаружения воздушных целей, действующих с территории Украины, были дополнительно привлечены более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолётов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Военачальник также рассказал, что подразделения ПВО начали получать комплексы разведки и противодействия малым беспилотникам — РЛК-МЦ. По словам Дёмина, эти комплексы уже выполняют задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне спецоперации.

РЛК-МЦ могут обнаруживать тактические БПЛА на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 км. После этого комплекс выдаёт целеуказание огневым средствам ПВО и осуществляет электронное подавление каналов управления и навигации беспилотников.

Российские военные в машине боевого управления сил ПВО во время работы по целям противника в небе над Запорожской областью

РИА Новости

© Евгений Биятов

Усиление обороны

Военно-политическое руководство РФ в последние годы уделяет особое внимание укреплению возможностей ПВО страны. Так, ещё в конце 2021-го президент Владимир Путин призвал военных проработать этот вопрос. Тогда об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу по итогам серии совещаний президента с руководством МО и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО—ПРО, поставок в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — отметил тогда Шойгу.

В начале февраля 2022-го газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что в составе Южного военного округа (ЮВО) формируются новые части и подразделения противовоздушной обороны, на вооружении которых будут стоять ЗРПК «Панцирь».

А в январе 2022-го командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО, которая отвечает за оборону Крыма, генерал-лейтенант Николай Гостев сообщил, что это соединение до 2025 года получит системы противовоздушной обороны нового поколения С-500 «Прометей».

«До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолётов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолётов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 «Прометей», — сообщил он «Красной звезде».

Комплекс С-400

globallookpress.com

© MOD Russia

Он добавил, что 4-я армия ВВС и ПВО уже получила новую зенитную ракетную систему С-350 «Витязь».

«Комплекс С-350 позволяет в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа. Это целесообразно и особенно ценно с учётом нынешней военно-политической обстановки у южных границ нашей страны», — сказал военачальник.

Кроме того, было продолжено наращивание группировки армии за счёт введения новых подразделений и частей, вооружённых ЗРПК «Панцирь», который показал свою эффективность и надёжность в разных регионах земного шара, добавил Гостев.

Укрепление системы ПВО идёт и в Западном военном округе. Так, начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов ранее сообщил, что в 2023 году будет завершено перевооружение одной из бригад ПВО на зенитную ракетную систему С-300В4.

«Для решения задач нестратегической противоракетной обороны и увеличения боевых возможностей противодействию головным частям баллистических ракет, авиационным комплексам обнаружения и управления типа AWACS, а также самолётам стратегической авиации продолжается оснащение войск ЗРС С-300В4», — сообщил генерал «Красной звезде».

Кроме того, Сухопутные войска РФ оснащаются дивизионными комплектами ЗРК средней дальности «Бук-М3» и перевооружаются на ЗРК «Тор-М2». По словам Леонова, комплексы С-300В4, «Бук-МЗ», а также «Тор-М2» в нескольких модификациях подтвердили эффективность в ходе специальной военной операции.

Надёжное прикрытие

Укрепление противовоздушной и противоракетной обороны в пограничных с Украиной районах продиктовано попытками сил киевского режима наносить удары по объектам в этих областях, рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин.

«Подобное усиление ПВО необходимо в связи с тем, что украинские силы постоянно пытаются наносить удары по нашим приграничным районам, пытаются даже наносить удары вглубь территории. Чтобы не допустить этого и пресекать подобные попытки, проводится усиление систем противовоздушной и противоракетной обороны. Для этого туда направляются дополнительные силы», — отметил эксперт.

Комплекс С-400

globallookpress.com

© MOD Russia

Также в этих регионах фиксируются попытки проникновения БПЛА, которые, однако, удаётся перехватить, добавил Лямин.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов отметил, что Украина пытается создать средства поражения, способные наносить удары вглубь территории России.

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«Это дроны и ракеты типа «Гром-2», которые уже перехватывались российскими ПВО. В связи с этим принимаются меры по созданию ещё одного рубежа противовоздушной обороны. Такой рубеж создаётся через объединения различных комплексов ПВО и ПРО. Он очень важен и призван не допустить первичного проникновения беспилотников внутрь России, за которыми следуют удары ракетами. Кроме того, задействуются радиолокационные станции, которые обнаруживают объекты на малых высотах, а также станции радиоэлектронной борьбы», — рассказал военный эксперт.

Никто не может дать 100%-ную гарантию защищённости, однако новый рубеж ПВО значительно укрепит противовоздушную оборону граничащих с Украиной российских регионов, добавил Кнутов.

«Можно дать гарантию в 98%. Действия систем ПВО осложняются полётами гражданской авиации — спортивных, сельскохозяйственных легкомоторных самолётов или самолётов МЧС, не все из которых оснащены транспондерами. Кроме того, требуется усилить надзор за полётами гражданских квадрокоптеров, чтобы военным ПВО не приходилось тратить время на определение того, свой это или вражеский аппарат. Всё это ещё требует наведения порядка на государственном уровне. Однако создание нового рубежа противовоздушной и противоракетной обороны с комплексами С-400, С-350 и «Панцирь» — это правильное решение, которое укрепит безопасность РФ», — заключил эксперт.