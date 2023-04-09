Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету «Гром-2» и 14 дронов

ПВО России сбили оперативно-тактическую ракету «Гром-2», 14 беспилотников и десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч» ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», — сказано в сводке ведомства.

Также сообщается об уничтожении 14 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Васильевка, Инженерное Запорожской области, Старомайорское, Весёлое, Кирилловка ДНР, Кременная, Рубежное и Ильинка ЛНР.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные испытывают серьёзные проблемы с обеспечением снарядами, в связи с чем вынуждены тщательно выбирать цели своих ударов.

6 апреля ВС Украины обстреляли Мелитополь в Запорожской области ракетами HIMARS, все шесть ракет были сбиты ПВО России.