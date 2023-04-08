WP: ВСУ вынуждены экономить снаряды и тщательно выбирать цели

Украинские военные испытывают серьёзные проблемы с обеспечением снарядами, в связи с чем вынуждены тщательно выбирать цели своих ударов. Об этом пишет газета The Washington Post.

AP

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«Даже несмотря на нехватку боеприпасов, Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов в день», — говорится в статье. Российские военные, по подсчётам издания, используют в три раза больше боеприпасов. В попытках найти боеприпасы ВСУ ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях. Ранее репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.