WP: ВСУ вынуждены экономить снаряды и тщательно выбирать цели

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Украинские военные испытывают серьёзные проблемы с обеспечением снарядами, в связи с чем вынуждены тщательно выбирать цели своих ударов. Об этом пишет газета The Washington Post.
WP: ВСУ вынуждены экономить снаряды и тщательно выбирать цели
  • AP
  • © Libkos

«Даже несмотря на нехватку боеприпасов, Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов в день», — говорится в статье.

Российские военные, по подсчётам издания, используют в три раза больше боеприпасов.

В попытках найти боеприпасы ВСУ ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях.

Ранее репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.

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