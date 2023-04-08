WP: ВСУ вынуждены экономить снаряды и тщательно выбирать цели
- AP
- © Libkos
«Даже несмотря на нехватку боеприпасов, Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов в день», — говорится в статье.
Российские военные, по подсчётам издания, используют в три раза больше боеприпасов.
В попытках найти боеприпасы ВСУ ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях.
Ранее репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин сообщил, что военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии.