Военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии, заявил репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин.

Он отметил, что США передали ВСУ 160 гаубиц калибра 155 мм и более 1 млн снарядов для них.

В то же время, США производят примерно 14 тыс. таких снарядов в месяц.

«Получается, что в год всего 168 тыс. снарядов — менее одной пятой от того количества снарядов калибра 155 мм, которые США поставили Украине за последний год», — написал Девлин в своей статье.

По его словам, если бы завтра помощь Украине прекратилась, то Вашингтону понадобилось бы около шести лет для пополнения предвоенных запасов данных снарядов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.