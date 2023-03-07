Министры обороны стран ЕС обсудят подготовку украинских военных и снабжение ВСУ боеприпасами

Министры обороны стран — участниц Европейского союза обсудят подготовку украинских военных и снабжение Вооружённых сил Украины боеприпасами в ходе неформального заседания Совета ЕС в Стокгольме 7—8 марта.

Об этом сообщил Интерфакс.

Отмечается, что основным вопросом будет военная помощь Киеву.

Главы оборонных ведомств стран Евросоюза обсудят в том числе подготовку украинских вооружённых сил в рамках миссии военной помощи ЕС Украине — EUMAM Ukraine. В дискуссии примет участие представитель Киева.

Также будет обсуждён вопрос финансирования закупок артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.