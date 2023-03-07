Министры обороны стран ЕС обсудят подготовку украинских военных и снабжение ВСУ боеприпасами
Об этом сообщил Интерфакс.
Отмечается, что основным вопросом будет военная помощь Киеву.
Главы оборонных ведомств стран Евросоюза обсудят в том числе подготовку украинских вооружённых сил в рамках миссии военной помощи ЕС Украине — EUMAM Ukraine. В дискуссии примет участие представитель Киева.
Также будет обсуждён вопрос финансирования закупок артиллерийских боеприпасов для ВСУ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в данный момент сталкиваются с нехваткой артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.