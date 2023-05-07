Войска группировки «Центр» сбили три украинских беспилотника с помощью ПЗРК «Верба»
Об этом сообщает ТАСС.
«Расчёты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — сказал Савчук.
Он также отметил, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам противника.
ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения воздушных целей — самолётов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов.
Ранее группировка «Днепр» уничтожила склад вооружения украинской бригады.