Войска группировки «Центр» сбили три украинских беспилотника с помощью ПЗРК «Верба»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников при помощи переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

Об этом сообщает ТАСС.

«Расчёты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — сказал Савчук.

Он также отметил, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам противника.

ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения воздушных целей — самолётов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов.

Ранее группировка «Днепр» уничтожила склад вооружения украинской бригады.