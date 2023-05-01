Защищённость, мобильность и эргономика: разработчик — об опыте СВО при создании тактического снаряжения

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Алексей Заквасин
С начала спецоперации объём производства тактического снаряжения компании «МВС» (Екатеринбург) вырос в четыре раза. Об этом в интервью RT рассказал начальник отдела развития предприятия Александр Лиходеев. По его словам, сейчас поставки идут в подразделения Минобороны РФ, Росгвардии, структуры госбезопасности, а также добровольческие формирования. В зоне СВО пользуются популярностью бронекомплекты для разведчиков, штурмовиков и пулемётчиков. Данная экипировка предполагает оптимальный набор защитных элементов и возможность переноски большого количества боекомплекта.
Защищённость, мобильность и эргономика: разработчик — об опыте СВО при создании тактического снаряжения
  • Элемент тактического снаряжения компании «МВС» (Екатеринбург)
  • © «MBC» (Екатеринбург)

— Недавно компания «MBC» приняла участие в выставке «Экипировка» на ВДНХ. Какую продукцию вы продвигаете? Кто ваши заказчики?

— На ВДНХ мы представили несколько комплектов снаряжения, включая жилеты, разгрузочные пояса и другие элементы тактического снаряжения. Наша продукция традиционно вызвала большой интерес у посетителей и, конечно же, у потенциальных заказчиков — представителей силовых структур и добровольцев.

На данный момент мы на несколько месяцев вперёд загружены работой. С начала СВО объём производства МВС вырос в четыре раза. Тем не менее наши возможности отнюдь не исчерпаны. Мы открыты для новых контрактов и готовы расширяться.

Наше предприятие было основано в 2010 году. Производство расположено в Екатеринбурге. Название «МВС» — это аббревиатура от «модульного военного снаряжения», то есть нашей главной продукции.

По понятным причинам сейчас основная работа сконцентрирована на закрытии потребностей участников СВО. Продукция МВС поставляется в подразделения Минобороны РФ, Росгвардии, структурам госбезопасности, а также добровольческим формированиям.

Мы производим надёжное и практичное военное снаряжение, тщательно подбирая материалы и контролируя сборку продукции. Помимо разгрузочных систем, жилетов, мы также выпускаем подсумки для размещения различного имущества и специальных средств.

На ВДНХ мы привезли четыре сборных комплекта: «Пулемётчик», «Штурмовик», «Разведчик» и «Оперативник». Все они активно используются в зоне специальной военной операции.

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— Получается, вы поставляете в зону СВО комплекты для оснащения бойцов с конкретной воинской специальностью?

— Практика боевых действий (и не только в зоне СВО) показала необходимость по-разному оснащать бойцов снаряжением в зависимости от специальности и тактики подразделения. По этой причине мы решили сформировать рекомендованные комплекты (готовые решения) под потребности пулемётчиков, стрелков-разведчиков и бойцов, участвующих в штурмовых действиях. При подборе элементов отталкивались от статистики заказов и опыта применения изделий.

— Чем они отличаются друг от друга? Как вы учитывали опыт нынешних боевых действий?

— Основные отличия касаются массы и площади защитных элементов, а также количества и номенклатуры подсумков для носимого имущества. Например, пулемётчику требуется очень серьёзная защита и специальные подсумки под размещение большого количества БК.

Специфика работы пулемётчика заключается в том, что он зачастую находится под сильным огневым воздействием противника и при этом сам должен оказывать эффективную огневую поддержку пехоте. На поле боя пулемётчик — это одна из приоритетных целей для противника. Если у врага есть возможность подавить его гранатами или минами, то он непременно это делает.

  • Комплект защиты «Пулемётчик»
  • © «MBC» (Екатеринбург)

Как показывает опыт, полученный в зоне СВО, пулемётчика мотострелкового подразделения необходимо защищать как можно лучше, иногда даже в ущерб мобильности. В конце концов, подразумевается, что пулемётчик должен быть физически крепким и выносливым.

В результате мы сформировали комплект, состоящий из жилета с противоосколочной площадью защиты 33 кв. дм, включающий защиту груди и спины по классу «Бр5», разгрузочного пояса с противоосколочной защитой из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности. — RT), также напашную противоосколочную панель. Также в комплект вошёл так называемый пятиточечник, или сидушка, тоже с противоосколочными пакетами.

В общей сложности комплект предусматривает порядка 75 кв. дм противоосколочной защиты. При этом мы постарались сделать его эргономичным и максимально удобным. Комплект без имущества с полной противоосколочной защитой весит около 14 кг.

В состав комплекта входит грузовой анатомический пояс массой около 1,5 кг, на котором размещаются подсумки с боекомплектом под коробчатые магазины и ленты. Для пулемётчика предусмотрена возможность переноски порядка 650—700 патронов. Это весьма солидный боезапас и фактический предел того, что физически может переносить военнослужащий.

При решении задачи с размещением БК учитывалось пожелание, чтобы основная его часть не находилась на жилете или в рюкзаке, потому что это существенно повышает нагрузку на спину, как следствие, сказывается на эффективности боевой работы.

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В нашем комплекте нагрузка приходится на бёдра. Правда, тут же возникла проблема: подсумки с коробами бились об ноги и оставляли гематомы. Чтобы смягчить эти удары, в состав комплекта включили специально разработанные панели для пулемётных подсумков с демпфирующими подушками.

— А в чём особенность боевой работы разведчика и как вы учитывали её в специализированном комплекте бронезащиты?

— Комплект «Разведчик» мы формировали на основании опыта специалистов подразделений специального назначения (СпН). Разведчику, в отличие от пулемётчика, необходимо максимально лёгкое, не стесняющее движений снаряжение. Здесь как раз крайне важна мобильность и возможность достаточно комфортно размещаться с имуществом в автотранспорте.

Современный войсковой разведчик, как правило, берёт на задачу восемь — десять магазинов, пару ручных гранат, средства маскировки (дымы), одну-две аптечки. Приборы наблюдения, целеуказания или коптер размещаются у него обычно в рюкзаке.

  • Комплект «Разведчик» на военнослужащем ВДВ
  • © «MBC» (Екатеринбург)

Тактика действий согласно общепринятым канонам не предусматривает затяжного огневого контакта, поэтому разведчики стараются работать налегке. Вместе с тем задачи, которые выполняются подразделением СпН, могут быть разными. Если требуется совершить продолжительный рейд, то приходится переносить на себе и до 40 кг имущества.

Если говорить об СВО, то там мы наблюдаем тенденцию непродолжительных акций — это засады, налёты, корректировка огня, работа с ударными БПЛА. Опыт текущих боевых действий показал, что в условиях активного применения противником современных средств наблюдения чаще всего разведчики пересекают линию боевого соприкосновения на незначительное расстояние, работая в серой зоне с применением мобильных транспортных средств.

В связи с этим у специалистов сократилась потребность длительно носить на себе экстремально тяжёлые грузы. Необходимое вооружение и оборудование по возможности размещают в транспортном средстве.

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В целом комплект «Разведчик» — это образец реально используемого снаряжения в данном конфликте. В основу комплекта включён облегчённый модульный жилет «Фантом» с возможностью установки бронеплит практически всех известных форм и видов, а также противоосколочных пакетов для защиты жизненно важных органов.

Основной разгрузочной платформой является лёгкий анатомический пояс, на котором установлены подсумки для компоновки боекомплекта и другого имущества, в том числе средства оказания первой помощи. Дополнительно в комплект включён компактный рюкзак «Бобёр» для специального оборудования. Комфорт при выполнении длительных задач обеспечивает система распределения веса «Метроном Лайт», которая снимает основную нагрузку с плеч и спины, существенно компенсируя вес жилета и рюкзака. Общая масса комплекта с бронёй без имущества — около 9 кг.

— Что можете рассказать о боевом опыте штурмовых подразделений и комплекте «Штурмовик», который поставляется в зону СВО?

— Особенность работы бойца штурмового подразделения заключается в активных действиях непосредственно вблизи позиций противника с вероятным дальнейшим штурмом этих позиций, поэтому критически важным является возможность размещения на снаряжении максимального количества БК и элементов бронезащиты.

Статистика указывает на использование минимум 12—14 магазинов для АК, четырёх-пяти гранат в подсумках, в дополнение ещё гранаты для подствольника (подствольного гранатомёта на АК. — RT), аптечки для оказания экстренной медпомощи, в первую очередь самому себе.

Почему штурмовику необходимо брать максимально возможный боезапас? Эти специалисты должны прорывать оборону противника, захватывать позицию, закрепляться там и удерживать её до подхода основных сил. У наступающих далеко не всегда имеется возможность отходить для пополнения БК. Между тем ситуации бывают разные, и ждать подвоза боеприпасов порой приходится долго.

  • Комплект «Штурмовик»
  • © «MBC» (Екатеринбург)

По этим причинам в комплекте «Штурмовик» предусмотрены подсумки для внушительного количества магазинов, гранат, дымов. Они размещаются непосредственно на бронежилете, анатомическом поясе и в рюкзаке «Рысь».

Много внимания в этом комплекте уделено защите, так как штурмовик действует под плотным огнём противника, в том числе тяжёлого вооружения, и нередко вынужден вести бой на расстоянии броска гранаты. Поэтому ему требуется максимально возможная противоосколочная защита и, разумеется, защита от пуль.

Общая площадь брони в нашем комплекте составляет около 85 кв. дм, что существенно больше, чем у стандартных пехотных комплектов. Корпус военнослужащего надёжно прикрыт бронежилетом, а пах, плечи, шея и бёдра защищены модулями «Контур» с бронеэлементами. Естественно, имеется и «пятиточечник», также с бронёй.

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Мы сформировали комплект, исходя из понимания того, что военнослужащий штурмового подразделения должен быть мобилен, при этом максимально защищён от пуль и осколков. Реальность современного ТВД (театра военных действий. — RT) такова, что ранения нескольких штурмующих в группе из 10—12 человек приводят к замедлению темпа наступления или в принципе к прекращению атаки. Это происходит потому, что «трёхсотым» часто требуется оказать первую помощь, эвакуировать. Всё это требует дополнительных действий, в первую очередь самого ценного ресурса — людей.

— В ходе беседы вы упоминали керамические бронеплиты, СВМПЭ. Какие наблюдаются тенденции в развитии средств бронезащиты? Каковы возможности для облегчения тактического снаряжения?

— Все разработчики индивидуальных средств защиты, безусловно, стремятся облегчить их. Большим прорывом как раз стало развитие керамических плит и широкое распространение СВМПЭ.

Сейчас специальная керамика — это главный бронеэлемент жилетов пятого класса, которые держат попадание бронебойных боеприпасов, а СВМПЭ составляет их дополнительный зашитый слой. СВМПЭ также используются в качестве средств противоосколочной защиты.

Кстати, есть бронежилеты, которые полностью изготавливаются из пакетов сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Они компактные и используются под одеждой оперативными сотрудниками силовых ведомств, но держат только попадание пистолетных небронебойных боеприпасов.

Масса пакета из СВМПЭ может составлять всего лишь несколько сотен граммов. Одна керамическая плита весит около 3 кг, что значительно легче стальной, которая ранее массово использовалась. Более того, керамика позволила смягчить заброневую контузионную травму (ЗКТ), которая возникает в результате удара пули об панель.

  • Элементы комплекта «Разведчик»
  • © «MBC» (Екатеринбург)

Современные бронеплиты имеют определённые особенности. Панели из керамики, карбида кремния или, к примеру, карбида бора выполнены из своеобразных «кирпичиков» (секций), которые разрушаются при попадании пули. Монолитная стальная плита лишена этого недостатка. Она способна выдержать несколько попаданий в одну область определёнными боеприпасами, но значительно тяжелее и хуже компенсирует ЗКТ, последствия которой могут быть весьма тяжёлыми.

Можно говорить, что образцы современной экипировки военнослужащего стали более технологичными, но если мы хотим максимально защитить бойца и при этом оснастить его необходимым объёмом БК, то общий вес снаряжения остаётся существенным.

Для обеспечения улучшенного баланса в современных комплектах часто используются системы распределения веса. Тем не менее разработка экипировки по-прежнему остаётся непростым компромиссом между защищённостью и комфортом.

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И всё же если подводить некий итог, то в извечном противостоянии брони со снарядом явного фаворита пока нет.

Тем не менее стоит отметить, что за последнее время существенно улучшилась противоосколочная защита, в целом были решены проблемы поглощения вторичных осколков. При хорошем уровне развития тактической медицины и достойном снабжении количество тяжёлых ранений и смертей в будущем будет значительно снижаться.

В текущих условиях отечественной промышленности требуется не только сосредоточиться на создании новых материалов и элементов тактического снаряжения. Важно, чтобы наши оборонные предприятия смогли изготавливать качественную, современную экипировку из отечественных комплектующих и в необходимом объёме, замещая таким образом все потребности наших вооружённых сил.

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