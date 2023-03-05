«Нет эффективных средств перехвата»: разработчик — о преимуществах российского микробеспилотника «Шмель»

Изготовление опытного образца российского микроБПЛА «Шмель» для нужд спецподразделений РФ будет завершено летом 2023 года. Об этом в интервью RT рассказал руководитель Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Денис Котин. По его словам, этот дрон благодаря своей бесшумности и малозаметности способен обследовать потенциально опасные для военнослужащих места, в том числе узкие замкнутые пространства наподобие тоннелей и подвалов. Кроме того, как подчёркивает разработчик, против таких дронов, как «Шмель», практически нет эффективных средств перехвата.

— Что собой представляет микробеспилотник «Шмель»? На каком этапе создания он находится?

— «Шмель» — один из перспективных проектов Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Это микробеспилотник вертолётного типа, выполненный по классической схеме с несущим и хвостовым винтами.

На сегодняшний день изготовлен макет. В июне-июле мы должны получить уже опытный образец БПЛА, который будет продемонстрирован потенциальным заказчикам. По нашим расчётам, его масса составит 85 г, скорость полёта будет достигать 25 км/ч, дальность полёта — до 1—2 км.

«Шмель» станет носителем видеокамеры, которая будет передавать в режиме реального времени изображение на пульт оператора. Причём темнота не станет помехой, поскольку камера сможет работать в инфракрасном диапазоне.

Сам пульт может быть выполнен в виде смартфона с установленным на нём программным обеспечением (приложением). Также можно использовать планшет для управления малогабаритными дронами с отдельным каналом связи с микробеспилотным вертолётом.

Запуск «Шмеля» может осуществляться с любой поверхности, в том числе с руки. В движение аппарат будет приводиться литий-ионными аккумуляторами, передающими энергию на винты. В комплект к БПЛА войдут три заменяемые батарейки, которые могут подзаряжаться на портативной зарядной станции.

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— Какой функционал будет у «Шмеля»?

— Он в основном предназначен для обследования труднодоступных и опасных для человека территорий и сооружений. «Шмель» будет лететь на небольшой высоте и «осматривать» окружающее пространство. В условиях боевых действий это могут быть позиции противника на местности и внутри зданий. Нашими главными заказчиками, как мы полагаем, могут стать спецслужбы и подразделения спецназначения, в том числе ВС РФ.

Как показывает мировой опыт, диапазон применения микровертолётов может быть весьма широк. Это и разведка, и целеуказание, и обнаружение опасных веществ. Однозначно микродроны пригодятся в боях в городских условиях.

— Почему для эти задач нельзя применять ставшие привычными квадрокоптеры? Они тоже достаточно небольшие, манёвренные, могут зависать над противником и запускаться с любой поверхности...

— Каждый тип БПЛА выполняет свой конкретный функционал. Квадрокоптер (вроде широко распространённых DJI и Mavic) главным образом необходим для того, чтобы осматривать местности с высоты птичьего полёта — например, «заглянуть» за холм или лес.

«Шмель» выполняет, если можно так выразиться, более приземлённые задачи — он не поднимается высоко и в каком-то смысле заменяет наземные приборы наблюдения. Плюс мы ещё можем совершенно безопасно направить дрон в тоннели, подвалы и другие узкие пространства, если туда проходит радиосигнал.

Важными преимуществами «Шмеля» и других микробеспилотников являются бесшумность и скрытность. Такие «птички» практически незаметны, и против них нет эффективных средств перехвата. Отсюда вытекает ещё одно их достоинство — отсутствие необходимости защищать радиоканал.

Кввдрокоптер и военнослужащий ВС РФ

© Министерство обороны РФ

При этом, как показывает практика, квадрокоптеры хорошо визуально различимы и достаточно сильно шумят на малых высотах. Борьба с ними, конечно же, непростая задача, но они часто становятся жертвами воздействия средств РЭБ, в том числе портативных ружей-антидронов.

Правда, здесь нужно подчеркнуть, что микроБПЛА, как и другие дроны, должны быть расходным материалом. Их потеря не должна быть чем-то критичным для военнослужащих.

В России понимают важность упрощения разведки с помощью применения разнотипных беспилотников, включая и микродроны. Например, в открытых источниках уже сообщалось о планах интегрировать такие БПЛА в экипировку солдата будущего. Это совершенно оправданный подход.

— Анализ открытых данных позволяет сделать вывод, что за рубежом достаточно давно выпускаются микродроны. Более того, такие аппараты западные страны пообещали передать ВСУ. Отталкивались ли вы от иностранного опыта при разработке «Шмеля»?

— Безусловно, мы тщательно проанализировали массив информации по микроБПЛА вертолётного типа, ознакомились с устройством и лётными возможностями аналогов. Это позволило нам сформулировать ключевые требования к «Шмелю», определиться с его конструктивными особенностями.

Могу сказать, что ближайшим аналогом нашего микроБПЛА является один из западных беспилотников, который выпускается в разных модификациях. Не хотел бы забегать вперёд, но с решением ряда проблем не только мы, но и другие российские организации смогут изготавливать очень достойные образцы в этом сегменте беспилотной техники.

— В чём сложность вашей конструкторской задачи?

— Самое трудное — это изготовить для «Шмеля» подходящие элементы в заданных миниатюрных размерах и с необходимыми характеристиками, а также синхронизировать работу всех узлов и систем.

МикроБПЛА Black Hornet

© Grotmol Solutions

— Если всё удачно сложится, сможете ли вы решить вопрос с доступностью комплектующих?

— Для производства микровертолётной техники необходимо специфическое оборудование и аппаратура. Однако мы сможем решить данный вопрос. У НГТУ НЭТИ есть хорошо зарекомендовавшие себя партнёры, которые смогут поставлять необходимые нам изделия. Впрочем, все потребности по «Шмелю» они вряд ли перекроют, поэтому мы ведём консультации с другими организациями, которые способны стать поставщиками.

На фоне западных санкций и курса на импортозамещение положение дел в отрасли выправляется, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее у нас есть уверенность в возможности наладить производство «Шмеля» с компонентами, абсолютное большинство которых будут российскими.