«Эффективно отражаем атаки террористов»: Путин рассказал об оснащении ВС России беспилотными авиационными комплексами

Военнослужащие России научились эффективно отражать атаки боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Владимир Путин, отметив, что на вооружении у российских военных находится более 2 тыс. БПЛА. Он напомнил, что беспилотная авиация зарекомендовала себя в вооружённых конфликтах последних лет.

Военнослужащие Российской Федерации научились эффективно отражать атаки боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе второй встречи с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Основная тема второго совещания, проходящего в Сочи, — оснащение российских ВС беспилотными авиационными комплексами.

«Мы очень хорошо знаем, как она (беспилотная авиация. — RT) себя зарекомендовала в вооружённых конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что в настоящее время на вооружении у российских военных находится более 2 тыс. беспилотников.

«Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки, и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», — подчеркнул президент России.

В октябре Сергей Богатиков, генеральный директор АО «Кронштадт» — компании-разработчика тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника «Орион» — по случаю пятой годовщины первого полёта этого БЛА в интервью RT заявил, что российским специалистам удалось существенно наверстать отставание от ведущих мировых лидеров в сфере военных разработок, касающихся боевой беспилотной авиации. Он также напомнил, что первый комплекс с БЛА «Орион» был передан Минобороны России в апреле 2020 года.

«Орион» — беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, первоначальной задачей которого было проведение воздушной разведки днём и ночью в широком диапазоне климатических условий», — говорил он.

По его словам, в данный момент «Орион» используется не только для разведки, но и для ударных целей.

«Совершенная аэродинамика планера позволяет ему достигать рекордно высоких показателей по дальности и продолжительности полёта — аппарат может находиться в воздухе более суток. У «Ориона» открытая архитектура, что позволяет нам подстраиваться под потребителя. По требованию заказчика мы можем устанавливать на БЛА те полезные нагрузки и авиационные средства поражения, которые он захочет», — пояснял Богатиков.

В конце октября генеральный директор компании «Лаборатория ППШ (противодействие промышленному шпионажу)» Денис Осломенко сообщил RT о завершении заводских испытаний ружья-антидрона ЛПД-801. По его словам, данное средство противодействия беспилотникам создавалось с учётом пожеланий военных.

© RT / Алексей Заквасин

ЛПД-801 предназначен для «нарушения полёта» дронов в запрещённых зонах. Ружьё способно блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и пресекать несанкционированную передачу данных.

Аккумуляторы ружья-антидрона выполнены в виде магазинов для автомата Калашникова и переносятся в подсумках, которые есть в любой современной экипировке.

По мнению экспертов, в подобном изделии остро нуждаются силовые структуры РФ, которым часто приходится противодействовать БПЛА.

В ходе первого совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК Владимир Путин также затронул тему укрепления Воздушно-космических сил. Глава государства отметил, что это одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих современной российской армии, от боеготовности и технической оснащённости которой напрямую зависит защита России от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета.

«А мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — подчёркивал Путин.