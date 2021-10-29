Президент России Владимир Путин проведёт в начале ноября серию военных совещаний в Сочи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Предыдущая серия совещаний президента с руководством Минобороны страны состоялась в мае.

Ранее Путин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции оказала серьёзное влияние на экономику России, в том числе на оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это позволило почти полностью выполнить гособоронзаказ в 2020 году.