Путин проведёт в начале ноября серию военных совещаний в Сочи
- РИА Новости
«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.
Предыдущая серия совещаний президента с руководством Минобороны страны состоялась в мае.
Ранее Путин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции оказала серьёзное влияние на экономику России, в том числе на оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это позволило почти полностью выполнить гособоронзаказ в 2020 году.