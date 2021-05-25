«С учётом характера потенциальных угроз»: Путин о корректировке задач стратегического планирования РФ
Президент России Владимир Путин выступил на совещании с руководством Министерства обороны. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у президента запланирована серия встреч по вопросам военного строительства и развития Вооружённых сил и вооружений. RT вёл трансляцию.
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