Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2020 году

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Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса оценил выполнение государственного оборонного заказа в 2020 году.
Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2020 году
  • РИА Новости

Путин отметил, что пандемия коронавируса оказала серьёзное влияние на экономику России, в том числе на оборонно-промышленный комплекс.

«Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники», — добавил глава государства.

По его словам, это позволило почти полностью выполнить гособоронзаказ в 2020 году.

«Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель», — подчеркнул российский лидер.

Он призвал продолжить поставлять вооружения и технику для ВКС и ВМФ России чётко и в срок.

В частности, он напомнил, что в определённые госконтрактом сроки необходимо завершить строительство и модернизацию 20 надводных кораблей дальней морской зоны, а также осуществить поставку в ВКС 145 новых воздушных судов.

В конце марта Путин прокомментировал возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ.

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