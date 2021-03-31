Путин оценил возможность национализации не исполняющих госзаказ предприятий

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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ.
Путин оценил возможность национализации не исполняющих госзаказ предприятий
  • РИА Новости

Он прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

«Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — приводит слова Путина ТАСС.

Также он заявил, что подобный шаг носил бы крайний характер.

Президент добавил, что совсем необязательно, что «эта мера приведёт к повышению экономической эффективности и повышению жизнеспособности предприятия».

Ранее Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.

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