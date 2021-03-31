Путин оценил возможность национализации не исполняющих госзаказ предприятий
- РИА Новости
Он прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
«Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — приводит слова Путина ТАСС.
Также он заявил, что подобный шаг носил бы крайний характер.
Президент добавил, что совсем необязательно, что «эта мера приведёт к повышению экономической эффективности и повышению жизнеспособности предприятия».
Ранее Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.