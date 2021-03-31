Путин оценил возможность национализации не исполняющих госзаказ предприятий

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ.

Он прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

«Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — приводит слова Путина ТАСС.

Также он заявил, что подобный шаг носил бы крайний характер.

Президент добавил, что совсем необязательно, что «эта мера приведёт к повышению экономической эффективности и повышению жизнеспособности предприятия».

Ранее Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.