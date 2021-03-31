Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.

«Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций», — заявил президент.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что рынок труда в столице восстановился после локдауна, который вводили из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

10 марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,1 млн человек.