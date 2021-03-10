Названо число зарегистрированных безработных в России

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На данный момент число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,1 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Названо число зарегистрированных безработных в России
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 млн человек», — цитирует ТАСС слова Котякова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

18 февраля министерство труда и социальной защиты заявило, что ситуация на российском рынке труда устойчиво стабилизируется.

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