Мишустин упростил оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин упростил оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
  • © РИА Новости

«Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придётся подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного», — говорится в сообщении.

Теперь территориальные органы Пенсионного фонда будут сами получать эти сведения с помощью федеральных информационных систем.

В кабмине напомнили, что ежемесячные компенсационные выплаты могут получить неработающие лица, ухаживающие за инвалидами I группы и престарелыми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. 

Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

В конце ноября правительство России упростило процедуру оформления инвалидности, по которой гражданам не придётся повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления.

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