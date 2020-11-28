В России упростили порядок оформления инвалидности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности, в соответствии с которым гражданам больше не придётся повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления.
В России упростили порядок оформления инвалидности
  • РИА Новости

«Раньше, если в направлении был указан неполный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам... специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — сообщили в пресс-службе кабмина.

В случае недочётов в направлении оно должно быть возвращено в поликлинику в течение трёх рабочих дней и отправлено в бюро медико-социальной экспертизы в доработанном виде ещё через максимум 14 дней.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С апреля инвалидность в России оформляется заочно в режиме онлайн, а также действует автоматическое продление прежде установленной инвалидности.

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