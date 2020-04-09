В России до 1 октября инвалидность будут оформлять заочно
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- РИА Новости
«До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека», — цитирует его Интерфакс.
По словам главы правительства, для этого не нужно будет ездить на экспертизы.
Также он отметил, что автоматически будут продлены группы инвалидности тем, кому они уже присвоены. Премьер добавил, что эти правила распространяются и на взрослых, и на детей.
Также Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.