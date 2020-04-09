В России до 1 октября инвалидность будут оформлять заочно

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому инвалидность будет оформляться заочно в режиме онлайн. Такие меры будут действовать до 1 октября.

«До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека», — цитирует его Интерфакс.

По словам главы правительства, для этого не нужно будет ездить на экспертизы.

Также он отметил, что автоматически будут продлены группы инвалидности тем, кому они уже присвоены. Премьер добавил, что эти правила распространяются и на взрослых, и на детей.

Также Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.