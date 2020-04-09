В России временно упростят регистрацию безработных

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Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года.
В России временно упростят регистрацию безработных
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как рассказал Мишустин в ходе заседания правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России».

«Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Мишустин сообщил, что Россия в текущем году из-за пандемии коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет «очень серьёзным ударом по бюджету».

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