В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года.

Как рассказал Мишустин в ходе заседания правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России».

«Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Мишустин сообщил, что Россия в текущем году из-за пандемии коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет «очень серьёзным ударом по бюджету».