В России временно упростят регистрацию безработных
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- РИА Новости
Как рассказал Мишустин в ходе заседания правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России».
«Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Мишустин сообщил, что Россия в текущем году из-за пандемии коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет «очень серьёзным ударом по бюджету».