В Минтруде заявили о стабилизации ситуации на рынке труда в России

Министерство труда и социальной защиты заявило, что ситуация на российском рынке труда устойчиво стабилизируется.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, «значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки — как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости».

Отмечается, что в 2021 году меры поддержки занятости дополнят новым инструментом — субсидированием найма, благодаря которому будет трудоустроено 220 тыс. граждан, потерявших работу в 2020 году.

Ранее Росстат оценил реальные зарплаты в России в 2020 году.