Росстат оценил реальные зарплаты в России в 2020 году

Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%», — приводит РИА Новости сообщение Росстата.

В декабре реальные зарплаты россиян выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% — в месячном (столь существенный рост связан с выплатой бонусов и премий в конце года).

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных.