Путин поручил разработать меры по содействию трудоустройству безработных

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных.
Путин поручил разработать меры по содействию трудоустройству безработных
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Правительству России: обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — говорится в поручении.

Срок — 1 марта 2021 года, «далее — ежеквартально», говорится в документе.

По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря 2020 года в России составлял 5,9% (4,4 млн граждан).

В Минтруде заявили, что цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу 2021 года рынок труда к показателям 2019 года.

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