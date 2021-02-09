Минтруд России назвал число зарегистрированных безработных

В Минтруде России назвали число зарегистрированных безработных.

«Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «решение этой задачи предполагает трудоустройство ещё миллиона граждан из числа безработных».

«В прошлом году, начиная с августа, численность безработных граждан снизилась на 400 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.

Как заявили в Минтруде, согласно данным Росстата, «уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9% (4,4 млн граждан)».

«Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек. Это на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг рассказал об инициативах по повышению пособий по безработице.