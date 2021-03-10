В Москве заявили о восстановлении рынка труда после локдауна
- РИА Новости
«На сегодняшний момент на бирже труда в качестве безработных зарегистрированы чуть более 60 тыс. человек и уровень безработицы в Москве составляет 0,8%. В целом мы считаем, что проблем в этой сфере мы не наблюдаем. Рынок труда восстановился», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что в настоящий момент количество предлагаемых вакансий превышает число предложений по рабочей силе.
Ранее в Минтруде назвали число зарегистрированных безработных в России.