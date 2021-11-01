Путин: Россия будет адекватно реагировать на попытки сломать стратегический паритет

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Некоторые государства не оставляют попыток сломать стратегический паритет, и Россия будет адекватно на это реагировать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Путин: Россия будет адекватно реагировать на попытки сломать стратегический паритет
  • AP

«Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет», — отметил Путин.

Он заявил, что от боеготовности и технической оснащённости ВКС России «зависит надёжная защита от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета».

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — пояснил он.

Ранее Путин отметил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность.

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