Путин: Россия будет адекватно реагировать на попытки сломать стратегический паритет
- AP
«Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет», — отметил Путин.
Он заявил, что от боеготовности и технической оснащённости ВКС России «зависит надёжная защита от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета».
«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — пояснил он.
Ранее Путин отметил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность.