«Удобные и простые в эксплуатации»: как в России совершенствуются средства борьбы с БПЛА

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевого применения ружей-антидронов спецназом Центрального военного округа в зоне СВО. С помощью таких ружей военнослужащие нарушают работу систем управления БПЛА противника. В настоящее время Россия располагает достаточно широким арсеналом подобных переносных комплексов и совершенствует их. Эксперты высоко оценивают качество отечественных ружей-антидронов. В то же время, как полагают аналитики, подобное вооружение наиболее эффективно в сочетании с другими средствами перехвата вражеских БПЛА.

Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале кадры боевой работы в зоне СВО спецназовцев, вооружённых противодроновыми ружьями.

«Во время боевой работы на переднем крае группы спецназа Центрального военного округа вычисляют местоположение дронов украинских националистов, которые проводят разведку наших позиций и корректировку огня артиллерии», — говорится в пояснении к видео.

С помощью ружей-антидронов спецназовцы нарушают работу систем управления украинских БПЛА и приземляют их. Затем аппараты разбираются на запчасти или уничтожаются.

Как заявил один из военнослужащих с позывным «Историк», для создания помех системе управления вражеского беспилотника необходимо выбрать определённые частоты. Воздействие на БПЛА может осуществляться на расстоянии в 800—1000 м. По словам спецназовца, когда аппарат противника утрачивает способность продолжать полёт, он либо «зависает», либо «идёт на посадку». Если дрон остаётся в воздухе, то его поражают из огнестрельного оружия.

«Историк» подчеркнул, что спектр применения БПЛА в зоне СВО чрезвычайно широк. В частности, беспилотники могут использоваться украинскими войсками для сброса гранат и мин. В связи с этим существенно возросла актуальность противодействия такой технике.

Легче и компактнее

В публикации Минобороны не называется марка противодроновых ружей. Сам спецназовец «Историк» заявил на видео, что в его подразделении используется несколько моделей этого оружия.

В конце прошлого года агентство ТАСС со ссылкой на компанию «Лаборатория ППШ» сообщило об испытании новой модификации ружья-антидрона под наименованием ЛПД-802. Как заявил разработчик, усовершенствованный комплекс стал менее габаритным, более мощным, получил энергоёмкий аккумулятор и дополнительный помеховый диапазон частот для подавления БПЛА американского производства.

ЛПД-801

RT

© Алексей Заквасин

«Эффективная дальность действия ЛПД-802 будет выявлена в процессе проведения натурных испытаний, в ходе которых будут блокироваться дроны, использующие частотные диапазоны, лежащие в пределах 2,4 Ггц, 5,1 Ггц и 5,8 ГГц, и каналы навигации ГНСС (глобальных навигационных спутниковых систем. — RT)», — рассказали в компании.

Предыдущая модель под наименованием ЛПД-801 способна выводить из строя малоразмерные беспилотники на дальности до 1—1,5 км. В носимый комплект бойца включены четыре быстросъёмных аккумулятора массой 0,6 кг каждый. Время работы одной батарейки в режиме подавления сигналов составляет один час.

ЛПД-801 способно блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и пресекать несанкционированную передачу данных. Ружьё работает в трёх диапазонах рабочих частот: 2400—2483 МГц, 5725—5925 МГц, 1575—1602 МГц. Масса изделия составляет порядка 3,5 кг, длина — чуть менее 1 м.

В беседе с RT, состоявшейся осенью 2021 года, специалисты «Лаборатории ППШ» охарактеризовали своё детище как удобный и неприхотливый комплекс борьбы с малоразмерными БПЛА.

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«Например, очень надёжен крепёж антенны, в целом в изделии по минимуму выступающих деталей. Ружьё имеет складной приклад, его можно спокойно бросить в пикап и перевозить вместе с другим оружием, не переживая за сохранность», — заявил ранее RT генеральный директор Денис Осломенко.

Также в линейке антидроновых ружей известны изделия концерна «Калашникова». Ещё в 2019 году компания продемонстрировала широкой публике переносной комплекс REX-2 массой всего лишь 3 кг.

«Антидрон REX-2 стал легче и компактнее своего предшественника (REX-1. — RT): габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг. Стандартная комплектация содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС (спутниковых навигационных систем. — RT). Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нём также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня», — говорится на сайте «Калашникова».

Помимо борьбы с БПЛА, REX-2 может применяться для вывода из строя самодельных взрывных устройств, которые активируются с помощью сигнала мобильного телефона.

Кроме того, в арсенал российских военнослужащих входит переносной комплекс противодействия БПЛА «Гарпун-3» разработки московской компании «Информационные технологии и решения».

Ружьё-антидрон «Гарпун-3»

© Министерство обороны РФ

По данным предприятия, оружие способно прицельно блокировать каналы управления и навигационного обеспечения, лишая дрон возможности определения своего местоположения и получения команд управления от оператора.

Согласно информации Минобороны РФ, в зоне СВО переносные средства борьбы с БПЛА используются в том числе для прикрытия работы артиллерии. К примеру, в октябре 2022 года военное ведомство опубликовало кадры применения электромагнитных антидроновых устройств для обеспечения работы РСЗО «Ураган».

«В районах дислокации и боевых позиций подразделения артиллерии находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчёты которых ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника уничтожают их электромагнитным импульсом», — заявили в Минобороны России.

Удобство и простота

Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, ружьё-антидрон представляет собой компактное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Применение такого изделия эффективно против малогабаритных беспилотников, находящихся в зоне видимости.

«Такие ружья излучают электронный импульс, который воздействует на бортовую аппаратуру дрона. Это удобное и простое в эксплуатации средство защиты от БПЛА в руках пехоты. Конечно, любой небольшой дрон можно сбить и из стрелкового оружия, но, как правило, он очень быстро и непредсказуемо маневрирует, потому в него очень тяжело попасть», — отметил Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с RT он заявил, что «ружья-антидроны демонстрируют хорошую результативность в борьбе с мини-БПЛА».

В то же время, как говорит Литовкин, они не лишены недостатков. В их числе довольно высокая цена, относительно слабые аккумуляторы и ограниченная дальность воздействия электромагнитного излучения. При этом, как считает эксперт, у России есть всё необходимое для дальнейшего совершенствования ручных антидроновых комплексов, а развёртывание их массового производства должно существенно снизить стоимость.

«Без сомнения, наши подразделения у линии боевого соприкосновения и в тылу имеет смысл насытить ружьями-антидронами. Но полностью полагаться на оружие тоже нельзя. Во-первых, эти ружья эффективны только против малогабаритных БПЛА. Во-вторых, противник рано или поздно начнёт работать над их защитой», — подчеркнул эксперт.

При этом, по мнению Литовкина, для поражения беспилотников более крупных размеров и на больших дистанциях не обойтись без зенитной техники. Как считает собеседник RT, для перехвата таких воздушных целей можно использовать ПЗРК типа «Игла» и «Верба», которыми оснащаются пехотные подразделения ВС России.

Вместе с тем, по информации Минобороны РФ, грозой беспилотников ВСУ является и более простая зенитная техника. В конце января военное ведомство сообщило об успешном применении в зоне СВО зенитной установки ЗУ-23. Примечательно, что данное средство поражения используется совместно с антидроновым ружьём.

По мнению Корнева, наиболее оптимальным способом борьбы с БПЛА является сочетание на одной платформе различных средств обнаружения и поражения. Таким комплексом является семейство ЗРПК «Панцирь».

Перехваченный подразделением ВДВ украинский БПЛА

РИА Новости

© Минобороны России

Создать новую платформу для защиты от небольших беспилотников решили специалисты Кизлярского электромеханического завода. В начале текущего года в журнале Минобороны для высшего и старшего командного состава ВС РФ «Военная мысль» была опубликована статья, в которой говорилось о том, что инженеры этого предприятия разработали уникальный антидроновый комплекс на шасси бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ».

Арсенал машины состоит из дистанционно-управляемого модуля на базе ЗУ-23, ПЗРК «Верба», средств СВЧ-подавления и лазерных установок дальностью действия до 1 км.

«Сейчас на поле боя требуется универсальное, мобильное и относительно простое решение в области противодействия беспилотникам. Я думаю, что отечественная конструкторская мысль развивается в правильном направлении. С одной стороны, упрощаются и по мере возможности удешевляются средства борьбы с дронами, с другой — прорабатываются новые проекты самоходных комплексов ПВО ближнего радиуса действия», — резюмировал Корнев.