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В России проходит испытания ружьё-антидрон с возможностью подавления американских БЛА

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В России проходит испытания новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 с возможностью подавления американских беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
В России проходит испытания ружьё-антидрон с возможностью подавления американских БЛА
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Об этом ТАСС сообщили в компании «Лаборатория ППШ».

«В ЛПД-802 полностью обновлён внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации. По сравнению с моделью ЛПД-801, изделие ЛПД-802 обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот для подавления американских дронов», — рассказали в компании.

В октябре российское Минобороны продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов в зоне СВО. В оборонном ведомстве отметили, что подобные установки способны нарушать работу электроники БПЛА противника с помощью электромагнитного импульса.

Ранее появилась информация, что модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» прошёл основной объём предварительных испытаний и готовится к государственным.

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